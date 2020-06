Enkelte private skoler som Handelshøyskolen BI tar store studentavgifter. Tar du bachelorgrad i finans må du betale 69.000 kroner i året.

I vår var det mange omveltninger i studenthverdagen. Overgangen til digitale løsninger var ikke lett. Ledelsen ved NHH og UiO sier det har vært vanskelig å opprettholde kvaliteten på undervisningen.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO), Marte Øien. Foto: Jonas Ohlgren Østvik, Norsk Studentorganisasjon

Samtidig er lederen for Norsk Studentorganisasjon Marte Øien bekymret over den økonomiske situasjonen mange studenter nå går i møte.

– Det kan bli veldig tøft for mange studenter nå som mange deltidsjobber er borte. Det er ikke sikkert at de kan fortsette med studiet, med mindre det kommer en bedre støtteordning, sier hun.

Ingen kompromiss

En underskriftskampanje på nettstedet opprop.net ble startet i mars i år. Den har så langt samlet 91 signaturer fra BI-studenter som vil ha avgiftene for semesteret refundert.

«En god del studenter har tatt opp store lån for å kunne studere. Ettersom COVID-19 har spredt seg har undervisningen blitt online. Dette vil medføre mindre utgifter», skriver innehaveren av kampanjen.

– Vi har ikke fått den formen for utdanning som vi har betalt store summer for å få. Vi fikk nettforelesninger og webinarer, men man får ikke det samme ut av det som å møte opp på skolen, sier Robin Hagland, en av studentene som skrev under på kampanjen.

Rektor for BI Handelshøyskole, Inge Jan Henjesand, her avbildet (t.v.) sammen med Hillary Clinton på en konferanse i 2019. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Studentene får derimot ingen avslag på prisen fra BI. Skolen mener kvaliteten på studiet er like høy som vanlig.

– BI gjør ingen kompromiss med kvaliteten på undervisningen. Det endrede opplæringstilbudet gir ikke rett til refusjon av kursavgift eller andre kostnader. Programmenes læringsutbytte skal ligge fast, skriver rektor for BI, Inge Jan Henjesand, i en e-post til NRK.

Mange henvendelser, men ingen klagesaker

Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug. Foto: Forbrukertilsynet

– Hovedspørsmålet er om den hurtige overgangen til digital undervisning representerer en bortgang fra de opprinnelige kontraktsmessige forhold, forklarer Juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

Han opplyser om at de har fått flere henvendelser fra studenter om saken. Men ifølge Forbrukerrådet er det foreløpig ikke registrert noen klagesaker mot BI i 2020.

– Hvis BI ga god informasjon, det tekniske var i orden, og ikke minst innholdet i undervisningen var god, så var det ikke noe avvik fra kvaliteten man kan forvente. Da må man betale, sier Caroline Skarderud, jurist i Forbrukerrådet.

Samtidig mener hun det er en sak der Forbrukerrådet kan mekle.

– Det er ikke utenkelig at å argumentere for at man i konkrete saker har fått noe annet enn det man hadde forespeilet, og dermed har rett på refusjon. Men da oppstår spørsmålet om hva som er en rimelig refusjon, sier hun.