Bevæpnet politirazzia mot ulovlige pokerklubber i Oslo

Det har ikke vært noen aksjoner mot ulovlig pokervirksomhet i Norge i denne størrelsesorden tidligere, opplyser politiet overfor NRK.

Politiadvokat Philip Matthew Green i Oslo politidistrikt bekrefter overfor NRK at politiet torsdag kveld har gjennomført en razzia på fem pokerklubber i Oslo.

Politiadvokat Philip Matthew Green i Oslo politidistrikt. Foto: Mohammed Alayoubi

Han sier at politiet over tid har mottatt informasjon over tid om ulovlig pokervirksomhet på adressene de aksjonerte mot.

Oslo-politiet har i lengre tid etterforsket klubbene som tilbyr ulovlig pengespill på poker.

– Vi har fått tips fra Lotteritilsynet, og så har media også avdekket noen av disse klubbene, derfor har det vært et økt fokus mot nettopp disse. De har også relasjon til annen kriminalitet, sier Green.

Politiet fokuserer i aksjonen på dem som arrangerer og medvirker til ulovlig pokerspilling, ikke på spillerne, opplyser han.

– Samarbeider med kriminelle

Politiadvokaten sier at politiet har fått opplysninger om at klubbene betaler beskyttelsespenger til kriminelle for å beskytte klubbene.

Aksjonen skjer i samarbeid med Lotteritilsynet. I første omgang er det bestemmelser i Lotteriloven om forbud mot organisert pengespill som benyttes for å slå til mot klubbene.

Green forteller at politiet mener at pokerklubber er et stort problem. Det finnes også flere klubber i Oslo enn de politiet har aksjonert mot.

– Politiet ser at det er stor omsetning på disse klubbene, og at de er langt utenfor det som det er gitt tillatelse til etter lotteriloven, sier politiadvokaten.

Etterforskning igangsatt

Nå er det igangsatt en etterforskning mot de klubbene politiet har aksjonert mot. Men politiet utelukker ikke at det kommer aksjoner mot andre klubber senere.

– Det er straffbart å drive disse pokerklubbene. Denne kriminaliteten strekker seg i tillegg mye lenger enn bruddene på lotteriloven, forklarer politiinspektør og leder av Oslo-politiets enhet sentrum, Tore Soldal overfor Aftenposten.

Politiet sier til NRK at de ikke vil si noe om antallet pågripelser på nåværende tidspunkt.