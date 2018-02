Beskyldningene om «dødsskatt» haglet fra Stortingets talerstol

Dersom ektefellen, samboeren eller foreldrene dine dør, må arvingene ha skifteattest for å kunne overføre den avdødes verdier til seg selv. Det gjelder også fast eiendom som bolig.

Så langt har det vært gratis for privatpersoner å få en slik attest, men nå vil justisminister Sylvi Listhaug og regjeringen lyst til å legge gebyr på tjenesten. Det skal koste folk som nylig har mistet en av sine nærmeste til sammen 40 millioner kroner i året.

Det fikk beskyldningene til å hagle fra Stortingets talerstol under onsdagens spørretime.

Full krig om «dødsskatt»

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) beskylder regjeringen for å skattlegge døden. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Dette har vært gratis til nå, men når Frp får statsråden skal de rundt 35 000 som mister en av sine nærmeste hvert år betale gebyr. Det synes Frp er en grei måte for staten å dra inn penger fra dem som har mistet en ektefelle eller en annen de er glad i, sa Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fra Stortingets talerstol.

Han mente dette er å skattlegge døden.

Det fikk Listhaug til å se rødt. Hun pekte på at staten dro inn flere milliarder kroner i arveavgift hvert eneste år da Vedum selv satt som statsråd i den rødgrønne regjeringen.

– At du står her og prøver deg å dette her er gjennomskuet for lenge siden. Jeg tror at de som har mistet sine kjære er glad for at Frp og denne regjeringen styrer. Vi har fjernet arveavgiften som utgjorde et milliardbeløp, sa Listhaug.

Hun pekte også på at Senterpartiet har stemt for statsbudsjettet der gebyret ble vedtatt uten merknader.

Listhaug sa også at det er et mønster at Senterpartiet i ettertid klager på avgifter de selv har vært med på etter at vedtak er gjort. Dette skal, ifølge Listhaug, ha skjedd med:

Skiftegebyret.

Sukkeravgiften.

Bensin- og drivstoffavgiften.

Listhaug: – Toppen av frekkhet

Kari Elisabeth Kaski er nestleder og finanspolitisk talsperson for SV. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Også Kari Elisabeth Kaski (SV) gikk til frontalangrep på Listhaug.

– Dette handler om hvem som betaler. Denne regjeringen har gitt de aller største skattelettelsene til de aller rikeste. Hvordan kan du forklare at folk flest som arver lite skal betale forholdsvis mest, og burde ikke de rike hvorav de fleste arvinger betalt mest?

Det resonnementet var ikke Listhaug enig i.

– Da Kaskis parti satt i regjering skattla de døden så kraftig at det var folk som hadde problemer med å overta hus og eiendommer de arvet. Det var ikke fordi de hadde god råd. Jeg synes nesten det er toppen av frekkhet å komme hit og snakke om dette så lenge dere selv har inndrevet milliardbeløp i dødsskatt som denne regjeringen har fjernet, sa Listhaug.

Det fikk Vedum til å himle med øynene:

– Jeg trodde Listhaug skulle innse at dette er et dårlig forslag. I steden svarer hun med arroganse og mener dette er en bagatell, sa Vedum.