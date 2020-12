Bergensbanen blir «ny» med kraftig nedgang i trafikken

Etter to tap i konkurransen om å kjøre persontog i nord og sør, gikk Vy Tog og konserndirektør Arne Fosen seirende ut av konkurransen om Bergensbanen i desember i fjor.

Vy vant konkurransen om Bergensbanen ved å love å betale staten 2,2 milliarder kroner de neste årene.

Søndag 13. desember går startskuddet på den nye epoken på strekningen mellom Oslo og Bergen.

Da Vy vant konkurransen, så de for seg en sterk passasjervekst de neste årene. Men konserndirektør i Vy tog, Arne Fosen, angrer likevel ikke på tilbudet.

Pandemien bil prege oss i den forstand at det er langt færre folk enn vi hadde forventa og sett fram til å ta imot, sier konsernsjefen i Vy. Foto: Astri Husø / NRK

– Nei, jeg angrer ikke. Vi har fortsatt tro på Bergensbanen. Og at folk vil velge tog også i framtiden. Etter koronapandemien.

Kraftig nedgang i trafikken

Den pågående pandemien har ført til kraftig nedgang i togtrafikken.

– Alt er jo nå snudd litt på hodet, med strenge innreiseregler til Norge og lite turisme. Hvordan vil dette påvirke dere og det tilbudet dere skal drifte?

– Det er jo litt natta på den utenlandske trafikken i år, den er jo nærmest fraværende. Hvor raskt og hvor mye den kommer tilbake blir spennende å se, sier Fosen.

Togtrafikken spesielt i november etter at nedstenging ble forsterket, har gått kraftig ned.

– Vi har 65 til 70 prosent nedgang i antall passasjerer. Det merkes veldig tydelig om bord i togene, forteller han.

Nytt sovetilbud fra sommeren

Et av tilbudene Vy håper vil lokke kundene til Bergensbanen er et nytt sovekonsept. Vy har kjøpt åtte togvogner som står på et verksted i Tyskland der de skal pusses opp.

– Målet er å sette dem inn i rute fra sommeren av. Det blir en enklere standard enn en vanlig sovekupé. Med pute, pledd og laken. Prisen blir også billigere. Kommer til å ligge mellom en sitteplass og sovekupé plass i dag, sier Fosen.

– Kan du nå beskriver hvordan det skal se ut?

– Det er litt som en gammel togkupe med lange seter der tre kan sitte, på hver side mot hverandre. Også felles det ned liggeplasser om natta, forteller han. Her kan du se hvordan de skal bli:

Seks personer kan sove slik om natta i det nye sovetilbudet på Vy. Foto: Vy

Det blir seks sitteplasser i hver av de 6 nye kupeen i en vogn. Foto: Vy

Hver vogn har et toalett i enden som passasjerene må dele, samt to små vaskerom. Fosen ser for seg at det kan være et bra tilbud for folk som reiser sammen. For eksempel for barnefamilier, vennegrupper og studenter.

Tro på trafikkvekst fra 2022 igjen

I tilbudet Vy vant togkonkurransen med å legges det opp til en kraftig trafikkvekst. Særlig basert på økende turisme.

NRK fikk i fjor innsyn i dokumenter som viste at de la opp til en økning på 2,2 millioner reiser på Bergensbanen og Vossebanen i 2031.

Fosen bekrefter at de har lagt opp til en passasjervekst på 50 prosent fra 2019 til 2031. Han tror vaksinen mot korona vil føre til at togtrafikken starter å ta seg opp igjen utover neste år.

– Den største x-faktoren nå er jo turistene. Vi håper de er tilbake sommeren 2022. De er jo her mest om sommeren. Men vi ser for oss at etter vaksinen for korona neste år så kommer trafikken til å sige oppover. Så håper vi å se en solid oppgang i turisttrafikken igjen i 2022, sier Fosen.

Regiondirektør i Vy Vest, Yvonne Torgersen Hetlevik, blir den ansvarlige for driften i trafikkpakke 3. Hun erkjenner at det blir utfordrende i 2021, og en del å ta igjen i 2022 og årene fremover.

– Er du bekymret for at dere ikke skal tjene nok penger til både å tjene penger selv og få betalt staten?

Hetlevik sier de kommer til å jobbe knallhardt for å lykkes. Foto: Vy

– Ja, det ville jo vært rart om jeg ikke var det. Vi må grave dypt, vi som andre, og vi må gjøre alt vi kan for å levere det som vi har sagt. Det var ingen som trodde en pandemi skulle komme. Men vi har et fantastisk godt produkt og gode planer, så vi har tro på å få dette til på en god måte.

Ingen fest på perrongen

Oppstarten i morgen kommer til å skje uten snorklipping og pomp og prakt på perrongen.

– Det er klart det hadde vært stas, vi hadde jo planer om det. Men denne gangen blir det digitalt. Men vi får en kjempefin dag uansett, med litt ekstra hygge for reisende og ansatte på Bergensbanen. Alt i tråd med viktige smittevernråd. Også er vi litt ekstra glade i morgen, sier Hetlevik.

– Hvordan vil folk merke at det nå er startskuddet på trafikkpakke 3?

– Alle togene er nå i ny Vy-drakt og vi har et rykende ferskt samarbeid med Skyss. Det skal gjøre det lettere å bevege seg mellom buss, tog og bybane med samme billett i Bergensregionen, sier Hetlevik.

Andre tilbud til blant annet barna vil komme, og fra 2022 blir det flere avganger.

– Vi skal være klar når det blir nye tider, og reisende igjen kan fylle togene våre avslutter hun.

Vy får, som de andre togselskapene i år støtte fra staten og Jernbanedirektoratet til drift på grunn av pandemien. Og Fosen håper å få en rimelig del av ekstramidlene også på Bergen og Vossabanen.