Beredskapsplaner, pasientinformasjon og forskning kan være stjålet fra Helse Sør-Øst

Mandag 8. januar skjedde det som ikke skulle skje.

Norges største helseregion, Helse Sør-Øst, som sørger for spesialhelsetjenester til rundt 3 millioner nordmenn, opplevde datainnbrudd.

Helseminister Bent Høie kunne ikke utelukke at pasientinformasjon var på avveie. PST mente angrepet tydet på profesjonelle aktører.

11 måneder senere varsler PST at de nå henlegger saken.

– For vårt vedkommende er denne saken nå avsluttet, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland til NRK.

– Potensielt full tilgang

Det er fortsatt usikkert hva angriperne faktisk fikk med seg, men ifølge Bjørnland har de hatt tilgang til en mengde sensitiv informasjon.

– De har potensielt hatt tilgang til hele nettverket. Det er pasientdata, beredskapsplaner og forskningsdata. Men vi kan ikke konkludere med at slike data er tappet fra nettverket, sier Bjørnland.

Angrepet skal ha skjedd via en ekstern server som var koblet til internett. Deretter har man fått tilgang til interne servere og skaffet seg administratorrettigheter.

Etterforskningen har vist at inntrengerne skal ha vist ekstra interesse for et læringsprogram på helseforetakets nettverk, men PST vet ikke hvem som står bak.

– Det er grunn til å tro at det er en profesjonell aktør, men vi kan ikke konkludere med at det er en statlig aktør, sier Bjørnland.

PST har tidligere advart med at fremmede makter kan ha interesse av beredskapsplaner.

NRK avslørte sårbare IKT-systemer

I mai i fjor avslørte NRK at IT-arbeidere i India, Bulgaria og Malaysia hadde tilgang og utvidede rettigheter til datasystemene til Helse Sør-Øst.

NRK hadde dokumentasjon som viste at 110 utenlandske IT-arbeidere hadde hatt mulighet til å jobbe mot servere og IT-systemet til helseregionen.

Et halvt år senere stod den samme helseregionen overfor et datainnbrudd. Varselet kom fra Sykehuspartner, som har ansvaret for all IKT-drift i helseforetaket. Måten innbruddet ble gjort på tyder på at aktørene er svært avanserte og profesjonelle.

Helse Sør-Øst Ekspandér faktaboks Helse Sør-Øst RHF ble etablert i 2007 etter en sammenslåing mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF.

Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak: Akershus universitetssykehus

Oslo universitetssykehus

Sunnaas sykehus

Sykehuset i Vestfold

Sykehuset Innlandet

Sykehuset Telemark

Sykehuset Østfold

Sørlandet sykehus

Vestre Viken

Sykehusapotekene

Sykehuspartner Sykehuspartner HF er datterselskap av Helse Sør-Øst, og har det overordnede ansvaret for IKT-, HR- og innkjøpstjenester til alle sykehusene i regionen. Kilde: Helse Sør-Øst.

Siden 16. januar har PST etterforsket saken som mulig brudd på straffeloven § 121: Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

PST har vært i møte med Helse Sør-Øst om resultatet av etterforskningen. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har ansvar for å følge opp hendelsen videre.

– Vi ønsker at man for fremtiden ruster seg mot potensielt nye angrep.

Beklager henleggelsen

I en pressemelding skriver administrerende direktør i Helse Sør-Øst Cathrine M. Lofthus at de tolker resultatene fra PSTs etterforskning som at inntrengerne ikke var på jakt etter pasientopplysninger eller var rettet mot pasientbehandlingen.

– PST sier at deres etterforskning indikerer at aktøren har vært ute etter informasjon knyttet til en e-læringsløsning, som ikke inneholder pasientopplysninger, og som ikke er rettet mot pasientbehandlingen, sier Lofthus.

– Det er beklagelig at saken henlegges uten at det er avklart hvem som står bak dette alvorlige innbruddet.

Lofthus skriver at Sykehuspartner har gjennomført en rekke tiltak siden datainnbruddet, men da kan ikke garantere at et slikt angrep ikke vil skje igjen.

Helseforetaket og Sykehuspartners har gjennomført egne undersøkelser av angrepet.

– Vi kan med stor grad av sikkerhet si at pasientopplysninger ikke er kommet på avveie eller er misbrukt, heter det i pressemeldingen.

PST-sjef Bjørnland sier derimot at man ikke kan utelukke at så har skjedd.

– Jeg tenker at det er veldig naturlig at Helse Sør-Øst forklarer hvordan de kommer fram til slike konklusjoner, sier Bjørnland.