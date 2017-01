Ber regjeringen legge press på Color Line

Den foreslåtte regelendringen vil gjøre det mulig for Color Line å flagge ut sine Kiel-ferjer til Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS). Det vil også gjøre det mulig for selskapet å erstatte rundt 700 norske ansatte med utlendinger.

I dag er Color Line registrert i det ordinære norske skipsregisteret.

– Bør legge press

Leder i Norsk Sjømannsforbund, Johnny Hansen, mener at regjeringen kunne berget disse arbeidsplassene, hvis de ville legge press på Color Line.

Leder Johnn Hansen i Norsk Sjømannsforbund mener næringsministeren bør legge press på Color Line. Foto: Kai Jacobsen

– Det kan de gjøre ved å fjerne særordningene de har med Tax Free-salget og særordningene i forhold til lotteriloven, som genererer store inntekter for selskapet, sier han.

Han mener det ville gjort utflagging til Danmark ulønnsomt for Color Lines del, og at regjeringen derfor kunne stå fast på kravet om norske ansatte på Kiel-ferjene. Monica Mæland mener det ville vært useriøst.

– Det synes jeg er veldig spesielt. Vi driver ikke og truer noen til å drive næringsvirksomhet i Norge, sier hun.

Kan flagge ut til Danmark

Regjeringens tankegang er at dersom Color Line ikke får anledning til å flagge ut til NIS, så vil de flagge ut til Danmark. Og da kan det bety at hele 2500 norske arbeidsplasser til sjøs forsvinner.

Saken har skapt et sterkt engasjement blant norske sjøfolk. En nyopprettet Facebook-gruppe, «Vi som vil at norske sjøfolk skal være med inn i fremtiden», har fått nesten 10.000 følgere i løpet av kort tid.

Debatten går friskt internt i gruppen, og det kommer fram sterk kritikk både av Color Line, Rederiforbundet og regjeringen. Også sjømannsorganisasjonenes egne ledere blir kritisert for at de gjør for lite for å hindre at maritime arbeidsplasser forsvinner her i landet.

Color Line ønsker ikke å kommentere saken før den nye forskriften er endelig vedtatt.