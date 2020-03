Ber Forsvaret om hjelp på Gardermoen

Det er satt inn flere tiltak ved Oslo lufthavn Gardermoen for å hindre spredning av covid-19-viruset.

Et nytt tiltak er at utenlandske reisende som kommer fra land utenfor Norden må snu og reise hjem. Det er Ullensaker kommune som har ansvaret for å håndtere de nye reiserestriksjonene på flyplassen.

I kveld har de sendt en anmodning til Forsvaret der de ber om hjelp for å håndtere situasjonen.

– Dette haster fordi vi trenger folk fra klokken 6 i morgen tidlig, sier ordfører Eyvind Schumacher til NRK.

Må informere reisende

– Det handler hovedsakelig om informasjonsarbeid. En representant fra Forsvaret kan stå ved gaten og informere de reisende om karantene, sier ordføreren.

Norske reisende som har vært utenfor Norden må reise hjem og settes i 14 dager hjemmekarantene.

For de utenlandske reisende som kommer fra land utenfor Norden finnes det tre alternativer.

Enten returneres de med en gang, eller så går de i karantene. For dem som ikke har et fast sted de kan oppholde seg på fram til de blir returnert, har kommunen leid et hotell med 350 rom der de kan sette reisende i karantene fram til de kan sendes ut av landet igjen.

Dersom reisende viser tegn på sykdom må det være personale til stede ved gaten som gir den reisende munnbind og følger personen til helsepersonell. Det er kommunen som stiller med helsepersonell på flyplassen.

– Anmodningen omfatter flere tiltak og vi må være forberedt på en utvidelse av oppdraget på litt sikt, sier Schumacher.

Har ikke nok ressurser

Tiltakene ved flyplassen har blitt strengere for å hindre smitte av covid-19-viruset. Ordføreren sier kommunen ikke har nok ressurser til å håndtere det store ansvaret.

– Kommunen har ikke mulighet til å gjøre dette selv. Vi har mange ansatte i karantene og vi må bruke ressursene våre på andre oppdrag også, sier Schumacher.

Lufthavndirektøren stiller seg bak anmodningen.

– Det er veldig viktig at dette kommer på plass. Oslo lufthavn er et internasjonalt knutepunkt og reisende er avhengig av riktig og god informasjon fra helsemyndighetene, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby.