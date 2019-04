Ber butikkene fjerne engangsgriller

Det knusktørre været har ført til skog- og gressbranner i Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold det siste døgnet.

Det er fortsatt uklart hvordan brannene har startet, men det er stor skogbrannfare over stort sett hele Sør-Norge på grunn av det tørre været.

Etter den tørre sommeren i fjor, har flere butikker i Sverige innført forbud mot engangsgriller. Norsk brannvernforening ber om det samme.

BER OM FORBUD: Administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening mer næringslivet stoppe salg av engangsgriller. Foto: Katrine Olsen Sørgård / NRK

– Jeg mener de store kjedene må ta sitt samfunnsansvar. Næringslivet er en del av samfunnssikkerheten. De må si at dette ikke er et produkt de ønsker å selge, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening.

I fjor stoppet Kjøpmannshuset Norge salget midlertidig, noe som innebar butikkene til Joker, Spar og Nærbutikken. Da brannfaren var over, kom engangsgrillene tilbake i butikkene.

– Det er noe mange setter stor pris på. Det er en balansegang mellom å gjøre det best mulig for naturen og samfunnet og den friheten og de valgene folk ønsker å gjøre selv, sier informasjonsrådgiver Hanne Evensen i Kjøpmannshuset, som er NorgesGruppens profilhus.

Brannfare

Brannvernforeningen sier engangsgriller kan brukes på tilrettelagte plasser, men at det ikke er tilrådelig i skog og mark.

Problemet med engangsgriller er at de kan blusse opp igjen etter lang tid.

– I vår kontakt med brannsjefene rundt omkring i landet er deres erfaring at engangsgriller er en vesentlig faktor knyttet til gress og skogbranner, sier Søtorp.

Han mener det ikke holder at det er opp til hver enkelt butikk.

– Enkelte butikker har gått foran, men det er først når det kommer på nasjonalt nivå at det monner. I og med at myndighetene ikke sørger for et forbud, er det næringen som må ta ansvar, sier Søtorp.

Ikke forbud

Norgesgruppen har kjedene Kiwi, Meny, Spar og Joker. I forbindelse med den spesielle situasjonen i fjor, valgte kjedene ulike fremgangsmåter. Noen valgte å ikke selge det i en periode, andre hadde advarsler knyttet til engangsgrillene.

– Alle våre kjeder selger engangsgriller i butikkene i dag. Overordnet er det et lovlig produkt som vi ikke har vurdert å fjerne fra sortimentet, sier informasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen.

FJERNER IKKE: Informasjonssjef Kine Søyland sier det er opp til kjedene hvilke varer de har i butikkene. Foto: Erik Norrud Erik Norrud / Erik Norrud, Erik Norrud

– Det er de enkelte kjedene som avgjør hva de selger i butikkene. Det er ikke noe sentralt verken pålegg eller forbud fra Norgesgruppens side, sier Søyland.

Heller ikke Coop i Norge har planer om forbud.

– Vi har per dags dato ingen konkrete planer om å fjerne engangsgriller fra våre butikker, men det er ting vi fortløpende vurderer, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop.

– Mange steder er det snø fortsatt, mens det andre steder er knusktørt. Vi stoler på at butikkene klarer å håndtere det lokalt, sier Kristiansen.

Bedre med leirbål

Selv om det finnes elektriske griller, gassgriller og andre alternativer med kull, mener brannvernforeningen at det er få alternativer som er tilfredsstillende i skogen.

– Det beste er et gammeldags bål med kaffe og pølser. Da er det en visuell risiko. Problemer med engangsgriller er at det kan legges bort og blusse opp igjen senere. Tilbakemeldinger vi har fått er at det sjelden skjer når folk er på stedet, men at det antennes senere, sier Søtorp.