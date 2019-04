Skogbrannen i Sokndal er fremdeles ikke under kontroll. Vinden gjør slukkingsarbeidet krevende.

Brannfolk fra hele Sør-Rogaland, Heimevernet og Sivilforsvaret jobber på spreng for å slukke den omfattende skogbrannen.

Sivilforsvaret sto på hele natt til onsdag med å redde ei hytte fra å bli slukt av flammene.

– Vi fokuserte på å fukte området rundt hytta. Vi prøvde så godt vi kunne slik at den ikke skulle ta fyr, og det klarte vi. Hytta er reddet og brannen er slukket i det området. Det er vi veldig glade for, sier Ida Hovland i Sivilforsvaret.

Store, åpne flammer

Det brant godt i grantrær tett opp mot hytta, og det hele utviklet seg til en toppbrann. Dette er en svært krevende form for brann, med store, åpne flammer.

– Vi startet arbeidet i 21-tida i går, og begynte med å legge opp slanger og sprøyte vann rundt på bakken. Cirka klokka 22.10 så vi at brannen kom over kneika. Så holdt vi på i hele natt for at brannen ikke skulle treffe hytta, forklarer Hovland.

Takket være Sivilforsvaret står denne hytta i Sokndal fremdeles. De brukte hele natta på å holde skogbrannen unna trebygningen. Foto: Stine Rørvik / NRK

Det ligger en innsjø like ved hytta, som Sivilforsvaret hentet vann fra. De lyktes også med å lage en brannvegg, og rett bak brannveggen dynket de bakken med vann slik at skogbrannen ikke skulle få spre seg til hytta.

Sivilforsvaret har mye av det samme utstyret som brannvesenet har, som vannsanger, aggregat og vannpumper.

Nå er Hovland og kollegaene slitne, men fornøyde etter nattens innsats.

– Vi er trøtte og klare for å gå hjem og legge oss. Det har vært tøft, men nyttig også, sier hun.

Brannen i Sokndal har vært krevende å slukke på grunn av vinden. Cirka 7500 mål er brent ned så langt. Foto: Stine Rørvik / NRK

Roser kollegaene

Hovland har ikke jobbet med en slik storbrann før. Hun er mektig imponert over innsatsviljen til alle som bidrar til å slukke skogbrannen.

– All ære til dem. Det er helt fantastisk at vi klarer å kaste oss rundt på så kort varsel, og at samarbeidet fungerer så godt, sier hun.

Sokndal kommune herjes av storbrann. Det brenner fortsatt kraftig og brannvesenet opplyser at de ikke har kontroll på brannen onsdag morgen. Du trenger javascript for å se video. Sokndal kommune herjes av storbrann. Det brenner fortsatt kraftig og brannvesenet opplyser at de ikke har kontroll på brannen onsdag morgen.

Også lokale bønder stiller opp i slukkingsarbeidet. Med store vanntanker, har de god mulighet til å bidra i arbeidet, særlig i de periodene da helikoptrene har stått på bakken.