– Dette blir som å sammenlikne pest og kolera. Det nordlige Barentshavet er stort og viktig blant annet for sjøpattedyr. Beredskapen er elendig og store utslipp vil være ekstremt vanskelig å rydde opp, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

SKEPTISK: Frederic Hauge i Bellona mener oljevernberedskapen i nord er elendig. Foto: Kai Rune Kvitstein / NRK

Svaret kommer etter at NRK stilte spørsmålet om Barentshavet er tryggere miljømessig enn områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (også kjent som Nordland VI, Nordland VII og Troms II).

– Nå som anslagene for Barentshavet er doblet minsker kanskje presset på å åpne opp utenfor Lofoten?

– Grådigheten i oljebransjen tyder på at de vil gå for begge deler, svarer Hauge.

Kartet viser en oversikt over havområder og leteområder utenfor Norge. Området som Oljedirektoratet nå har kartlagt er skravert i gult. Foto: Oljedirektoratet

Når det gjelder Barentshavet mener Bellona problemet handler både om is og om klima:

– Denne oljen bør vi ikke utvinne fordi vi ikke har teknologi til å drive oljevirksomhet i isfylte farvann, fordi vi ikke har teknologi for å samle opp olje i isfylte farvann og fordi vi har funnet mer olje i verden enn hva klimaet tåler at vi kan forbrenne.

Mer enn ti ganger LoVeSe

Oljedirektoratet kom i dag med anslag for oljereserver i Barentshavet Nord. Legger man disse til de anslåtte reservene i Barentshavet Sør blir totalen rundt 17 milliarder fat oljeekvivalenter.

OPTIMISTISK: Direktør i Oljedirektoratet, Bente Nyland, tror på store funn i Barentshavet. Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Vi har doblet ressursanslagene for Barentshavet med den siste kartleggingen av Barentshavet Nord. Til sammen ligger nå rundt 65 prosent av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel i Barentshavet, sier oljedirektør Bente Nyland.

Til sammenlikning anslår Statoil at feltet Johan Castberg inneholder et sted mellom 400 og 600 millioner fat olje. For kjempefeltet Johan Sverdrup ligger anslagene på 1.9 mrd. til 3.0 mrd. fat. Og for områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ligger anslaget på rundt 1.3 mrd. fat – under en tiendedel av anslagene for Barentshavet.

På spørsmål om hva hun tenker om miljøorganisasjoners skepsis, svarer Nyland:

– Det er jo et innlegg i debatten som vil komme. Min jobb er å synliggjøre at vi mener det ligger olje og gass i dette området, og så er det andre som må ta en beslutning.

Tror mer på sør enn på nord

Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener på sin side at anslagene for det nordlige Barentshavet har mest «akademisk interesse».

TRO PÅ SØR: Oljeanalytiker Jarand Rystad i Rystad Energy mener de sørlige delene av Barentshavet er mer spennende om dagen enn områdene i nord. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Du går like langt nord som Svalbard. Her er det reell iskantproblematikk med høye kostnader og stor miljørisiko, så det er nok langt frem før man får åpnet disse områdene, sier han.

Han er mer spent på deler av Barentshavet Sør, spesielt Korpfjell-prospektet som skal bores i sommer.

– «Base case» er et nytt Johan Sverdrup, mens «high case» er 10 mrd. fat. Det siste er ikke veldig sannsynlig, men vil i så fall være det største norske oljefunnet noensinne.