Bedriftene får permittere i ett år

Endringa skal innføres fra 1. november og vare til 30. juni neste år.

Hensikten med utvidelsen er å motvirke at unødvendig mange mister jobben på grunn av de økonomiske konsekvensene av koronapandemien, opplyser regjeringa i en pressemelding.

– Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til VG, som meldte om nyheten først.

– Arbeidsmarkedet har blitt gradvis bedre siden mai, og antallet permitterte har falt kraftig. Likevel er det flere bransjer som reiseliv og eksportrettet industri som møter stor usikkerhet utover høsten. Derfor lytter vi til partene i arbeidslivet og utvider permitteringsordningen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i pressemeldinga.

Fikk sitt ønske oppfylt

Onsdag advarte partene i arbeidslivet, LO og NHO, om at ledigheten kan bite seg fast på et høyt nivå hvis regjeringen ikke utvider permitteringsordninga.

NHO og LO krevde da 52 ukers permitteringsordning, da de møtte finansminister Jan Tore Sanner (H) og arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

NHO var særlig bekymret for næringene som er hardest rammet av koronatiltakene, som reiseliv, eksport, maritim sektor, luftfart, samt bygg- og anleggsnæringen.

Nå ser det ut til at regjeringa har lyttet til kravet.

– Vi er godt fornøyd med at regjeringa nå velger å utvide permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Dette har vi bedt om lenge. Det har vært helt vesentlig for bedriftene som nå kan holde på kompetanse og slippe å si opp sine ansatte, skriver NHO-sjef Ole Erik Almelid i en epost.

– Slik vi forstår regjeringa har de satt inn en forlenget arbeidsgiverperiode etter 30 uker for å forsikre seg om at bedriftene vurderer at permittering fortsatt er riktig virkemiddel. Det har vi forståelse for, legger han til.

Virke, handels- og tjenestenæringas hovedorganisasjon kaller utvidelsen for «en sårt trengt livbøye til alle de virksomhetene og deres ansatte som er hardt rammet av koronasituasjonen».

LO: – Jaggu på tide

– Dette var jaggu meg på tide, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik til NRK.

Hun mener regjeringa har brukt altfor lang tid på avgjørelsen.

– Det har skapt unødvendig usikkerhet og mye engstelse for alle de permitterte og bedriftene det gjelder.

Følsvik sier spørsmålet om permitteringsordninga kom til å bli forlenget eller ikke har vært et veldig viktig spørsmål for deres tillitsvalgte.

– Og ikke minst de medlemmene våre som har vært permitterte, så vi er glade for at denne avgjørelsen kommer i dag, men den burde ha kommet for lenge siden, sier nestlederen i LO.

Krever flere tiltak

Også Fremskrittspartiet og Rødt er fornøyde med at regjeringa utvider permitteringsperioden, men ønsker seg flere tiltak.

Ifølge Frps Erlend Wiborg bør regjeringa også redusere skattetrykket for å bedre rammevilkåra for norsk næringsliv.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er opptatt av nivået på dagpenger for de som har mistet jobben fortsatt skal videreføres på 80 prosent etter 1. november.

– Hvis alle skal delta i korona-dugnaden så må vi sikre en anstendig inntekt for alle dem som har mista jobben. Folk kan ikke delta i dugnaden på sultelønn, skriver Moxnes i en epost til NRK.