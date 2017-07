Bedrageribande dømt til opp mot åtte års fengsel

Tre av de seks tiltalte mennene opprettet et fiktivt borettslag på en adresse i Sofies gate i Oslo som ikke finnes, skriver Dagbladet. Samtlige skal ha vært med på å forfalske et skjøte på Grünerløkka i Oslo tinglyst av Statens kartverk. Skjøtet ble brukt til å opprette ytterligere et fiktivt borettslag.

Mennene søkte om lån på til sammen 45 millioner kroner for de to adressene, skriver VG. Gruppa ble avslørt fordi bankene oppdaget bedrageriforsøket.

I dommen, som falt torsdag, heter det at lovbruddene bærer preg av profesjonalitet og organisering. Fem av de seks er dømt for forbrytelser som del av en organisert kriminell gruppe, under den såkalte «mafiaparagrafen», skriver VG. Den siste mannen har ennå ikke fått dommen forkynt.

En 35 år gammel tidligere eiendomsmegler, som tingretten anser for å være hovedmannen, er dømt til åtte års fengsel. Hans forsvarer, Marthe Svarstad Brodtkorb, sier at de kommer til å anke dommen.

De øvrige fire mennene er idømt fengselsstraffer på seks og et halvt år, fire år, to år og seks måneder, to år og ett år. Én av dem vil anke dommen og en annen vurderer å anke.