Vestfoldbanen fortsatt stengt mellom Holmestrand og Tønsberg.

– Vi jobber med å rydde slik at med mindre noe helt spesielt skjer, vil Vestfoldbanen være klar for ordinær trafikk i morgen tidlig, sier pressevakt Harry Korslund i Bane Nor.

Han legger til at han må ta forbehold om været og anbefaler de reisende å sjekke reiseinformasjon på togselskapene sin hjemmesider.

Snømengdene i Arendal har ført til at toget mellom Nerlaug og Arendal ikke går. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Prioriterer Sørlandsbanen

Arendalsbanen mellom Nerlaug og Arendal er også stengt på grunn av mye snø.

Den blir tidligst åpnet klokken 05.00 tirsdag, men Korslund sier at de ikke prioriterer å rydde den.

– Vi har tatt en beslutning om å prioritere Sørlandsbanen med tanke på at konsekvensene blir mye større der, sier Korslund.

Mandag kveld er Sørlandsbanen åpen, men ifølge YR er det ventet store snømengder i Agder det neste halvannet døgnet.

– Jeg kan ikke utstede garantier for noe som helst, for såpass krevende er de værforholdene vi har nå, sier Korslund.

å holde Sørlandsbanen farbar også videre gjennom de neste døgnene,

Hverdagstrafikken starter tirsdag

I Oslo-området starter hverdagen etter juleferien tirsdag morgen.

Pressevakt i Ruter Gro Janborg sier at det er litt uavklart hvordan morgendagen vil forløpe seg.

– Det har vært store utfordringer gjennom dagen, men forholdene har bedret seg på de sentrale linjene i kveld, sier hun.

Janborg sier at følger selvfølgelig nøye med på været og er opptatt av at det blir brøytet så godt som mulig.

– Det er jo det som er det avgjørende for at vi skal kunne kjøre, sier hun.

Sent mandag kveld sendte selskapet ut en pressemelding der de ber reisende beregne god tid.

– Det er meldt at det kan komme mye snø også natt til 2. januar, som kan påvirke kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Ruter planlegger for normal drift, men oppfordrer de reisende til å beregne god tid, skriver Ruter.