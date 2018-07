Avbryter ferien for å hjelpe med Sverige-skogbrannene

Den ekstreme sommertørken har skapt stor skogbrannfare i flere deler av Sverige, og flere skogbranner herjer nå i landet.

Svensk brannmannskap sliter i kampene mot flammene, og myndighetene i landet har nå gått gjennom EU for å be om bistand fra andre land.

– Situasjonen i Sverige er helt ekstrem. De har behov for hjelp, og da bistår vi som brannvesen samme hvor det er. Jeg har aldri opplevd noe tilsvarende, sier brannmann i Follo Brannvesen Tore Støkken (48) til NRK.

Ikke ferdige før snøen kommer

Støkken er én av 22 brannmenn fra region øst (Østfold, Follo og Romerike) som skal sendes til Sverige.

– Vi fikk en henvendelse fra Sverige til alle brannvesener i Norge om å bistå. Jeg hadde både lyst og mulighet, sier Støkken, som avlyser sommerferien for å hjelpe.

– Det kommer til å bli tungt. Lange vakter og mye slit, men det er jo en del av jobben, sier han.

MYE SLIT: Støkken sier det blir tungt arbeid i Sverige, og er bekymret for at lignende skogbranner vil blusse opp i Norge. Her er han tidligere brannoppdrag. Foto: Privat

Om en drøy uke reiser et samlet norsk mannskap fra henholdsvis Trondheim, Tromsø og Østfold, for å avløse brannmannsstyrkene som allerede jobber med de svenske skogbrannene.

– Fra Oslo og Akershus tør vi foreløpig ikke sende noen fordi vi ser an risikoen i vår egen kommune, men dette kommer vi tilbake til i uke 31, sier vakthavende brannsjef i Oslo Nicklas Helgstrand.

Sverige har vært i samtaler med Nato om skogbrannene, og mannskap fra Frankrike, Polen, Danmark, Italia og Litauen er nå i landet for å hjelpe til.

SENDER IKKE FRA OSLO: Vakthavende brannsjef i Oslo Nicklas Helgstrand, forteller de ikke tør å sende brannmenn fra Oslo eller Akershus, i tilfelle branner skal blusse opp i området. Foto: Privat

Til sammen skal brannene har svidd av en verdi på minst 600 millioner kroner, viser utregninger fra svenske myndigheter.

Norske mannskap har allerede bidratt med ti slukkingshelikoptre, men det vil nå arrangeres et mer organisert opplegg.

– Jeg har aldri vært med på en så stor skogbrann - det er en av de største i svensk tid. Kollegaer i Sverige sier de ikke regner med å få slukket den før snøen kommer, sier Helgstrand.

Redd for at samme vil skje i Norge

Men det er ikke bare nabolandet som har slitt med skogbranner denne sommeren.

Branner har tidvis blusset opp også i Norge, hvor norsk brannmannskap har brukt dagevis på slukking og etterslukking.

I Sverige vil mannskapet måtte jobbe hardt fysisk rundt 12 timer daglig. Brannslanger skal trekkes over store avstander i ulendt terreng med mye røyk i luften.

– Utholdenheten er den største utfordringen. Det er også en stor risiko å gå inn i skogen. Trær kan falle og brannen kan omringe deg, forklarer Helgstrand.

– Er det ikke en risiko for at de blir utslitt til lignende omstendigheter i Norge?

– I avtalen vi har gjort med Sverige nå, står det at vi skal ha muligheten til å trekke ut mannskap og helikopter så fort det skulle oppstå lignende brann i Norge, sier Helgstrand.

SE VIDEO: Det er vanskelig å få kontroll på de mange skogbrannene i Sverige. Svensk brannmannskap regner ikke med å få slukket brannene før til høsten eller når snøen kommer. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Det er vanskelig å få kontroll på de mange skogbrannene i Sverige. Svensk brannmannskap regner ikke med å få slukket brannene før til høsten eller når snøen kommer.

Blant brannmennene kan Støkken fortelle at det er en bekymring for at det vil blusse opp lignende skogbranner i Norge.

– Det er ikke like store skoger akkurat i vårt nærområde, men det er det andre steder i landet. Vi frykter at vi kan få en stor hendelse her også, sier han.

– Det er en fare for at vi blir for utslitte til å slukke i Norge, men vi kan ikke bare sitte på vår egen tue. Skulle ulykken ramme oss her, får vi jo håpe at vi får den hjelpen vi trenger også, sier Støkken.

Må klare seg selv

Det norske mannskapet kommer til å måtte jobbe selvstendig i Sverige.

Dette er lettest med tanke på at det blir mer effektivt å jobbe med rene, norske styrker fordi de har felles samband, kultur og rutiner, forklarer Helgstrand.

I løpet av de to siste dagene har over 2000 frivillige meldt seg til svenske Røde Kors for å hjelpe til, skriver Aftonbladet søndag.

HVILER: Skogbrannen i Tyresta nasjonalpark fortsatte på tredje døgnet tirsdag ettermiddag, og trette brannmenn hviler ut mellom slagene i kampen mot flammene. Foto: Frida Hedberg / NTB scanpix

Disse har vært nødvendige for å hjelpe brannmannskapet med mat og drikke under arbeidet.

De norske styrkene vil primært bli forsynt gjennom sivilforsvaret.

– På den svenske siden har de også bygget opp camper med mat- og sovemuligheter. Utfordringen er at det nå pågår 48 ulike branner - så hvor man skal ha campene er vanskelig å avgjøre, sier Helgstrand.

– Vi kommer til å møte utfordringer vi ikke har prøvd oss på tidligere, så vi får se hvordan dette går, sier Støkken, som aldri har deltatt på slukking utenfor Norge tidligere.