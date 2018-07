Så langt er det skogbranner i Agder-fylkene, Telemark, Vestfold, Østfold, Buskerud og Hedmark og Oppland.

Det er 15 branner i Østfold-området, fem på Sørlandet, minst sju i Telemark og 30 steder i Buskerud.

– I Østfold brenner det så mange steder at brannvesenet har vært nødt til å sette flere på vent, forteller Jan Karlsen ved 110-sentralen.

Lynnedslag har ført til 15 skogbranner, spredt over hele fylket. Brannvesenet har nå kalt inn ekstra mannskaper og har rykket ut i Halden, Skjeberg, Sarpsborg, Rakkestad og Indre Østfold. På Sørlandet brenner det nå blant annet i Åmli, Froland, Birkenes, Evje og Bygland. Det er også meldt om brann i terrenget på Kjeøya, der traseèn til gamle Setesdalsbanen går. I Telemark har nå brannene spredt seg mot Notodden og den ene er nær et hyttefelt. Fra før brenner det i Skien, Vinje, Tokke, Nissedal og Drangedal, men brannvesenet begynner å få kontroll på noen av disse brannene. I Innlandet, det vil si Hedmark og Oppland, er alle tilgjengelige ressurser kalt ut for å håndtere tre branner. I Vestfold brenner det i Kodal, Goksjø-området i Sandefjord og ved Grenneslinna i Hof.

– Her er det helt kaos, det kommer telefoner fra hele distriktet, sier en travel operasjonsleder hos 110-Innlandet.

Får ikke slukket på grunn av været

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) opplyste torsdag ettermiddag at fem helikoptre var oppe i luften. Tre av disse er enten på plass i eller på vei til Telemark-kommunene Nissedal, Tokke og Vinje.

De to siste skal slukke branner i Buskerud-kommunen Uvdal og Tolga i Hedmark.

– Vi setter inn flere snart. Problemet er at helikoptrene ikke kan fly på grunn av lyn og torden, sier pressetalsperson Anders Fevik i DSB til NTB.

Det er også sendt ut forvarsel til de 336 tjenestepliktige i Sivilforsvaret i Østfold.

Lynet har slått ned mange steder i flere fylker i Sør-Norge. Kilde: Lightningmaps.org, lyndata fra Blitzortung.org og bidragsytere. Kart: Google

Så tørt at alt antennes

Det er tordenvær fra Treungen i Nissedal til Haukeli i Vinje i Telemark. Dette har ført til flere skogbranner i området, fordi lynet har slått ned.

– Det er så tørt nå at hver minste ting antenner, forteller Oddbjørn Wikan på 110-sentralen i Telemark.

Brannvesenet skal ha mottatt mellom 100 og 200 telefoner om branner i Vest-Telemark.

Et brannhelikopter er i Nissedal og et annet er på vei, men sliter med å komme frem på grunn av tordenværet.

Truer hyttefelt

Flere av brannene skal være i nærheten av hyttefelt. TA skriver at den ene brannen er faretruende nært hyttefeltet på Bjønntjønn. Brannen skal være bare noen hundre meter fra de første hyttene.

– Vi vet ikke hvor store eller alvorlige disse brannene er foreløpig, for brannvesenet har ikke rukket å komme frem til alle stedene, sier Kenneth Hansen, operatør ved 110-sentralen.

Et annet lynnedslag medførte ifølge Bane Nor torsdag ettermiddag at det ble strømløst på hele Arendalsbanen fra Nelaug, noe som medførte forsinkelser og innstilte tog.

Meteorologisk institutt har farevarsel på både skogbrann og styrtregn i Sør-Norge. De opplyser at det skal tordne frem til i kveld.

– I dag er en dag vi må være ekstremt på vakt for skogbranner, forteller Håkon Mjelstad på Meteorologisk institutt.

Tar lang tid å oppdage

Skogbranner som oppstår av at lyn treffer trær tar lang tid å oppdage. Både fordi det ofte skjer steder langt unna befolkning, men også fordi brannene starter under jorda i trærnes røtter.

– Det kan dukke opp brannsituasjoner etter lynnedslagene i et og to døgn etter dette, sier Hans Henrik Bakke, avdelingsleder for beredskap i Aust-Agder.

Han forteller også at Sør-Norge er inne i en kritisk fase hva gjelder bemanning. Allerede har brannmannskap jobbet i over et døgn for å slukke de første brannene.

– Nå har vi ute alt vi kan klare. For øyeblikket har vi ikke mer enn vi er nødt til å ha. Nå er det tøft. Vi ønsker at de mannskapene som tilhører oss tar kontakt. Vi trenger alle som har muligheten til å hjelpe oss nå.