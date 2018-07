200 km² skog brenner i Sverige: Varslet tordenvær kan forverre situasjonen

Værmeldingene i Sverige varsler tordenvær torsdag kveld og fredag.

Redningsmannskapet må forvente å måtte slukke flere branner som følge av lynnedslagene som kan komme.

– Man står litt mer på tærne, sier Lars Kranz i redningstjenesten i Medelpad til Aftonbladet.

Brannene har svidd skog til en verdi av 600 millioner svenske kroner, viser utregninger. Til sammen 200 kvadratkilometer med skog brenner, ifølge SVT.

STORE OMRÅDER: Det totale området som nå brenner i Sverige er større en brannen i Västmanland i 2014, som regnes som den verste brannen i Sveriges historie siden 50-tallet, ifølge SVT Nyheter i Gävleborg. Foto: Maja Suslin / TT / NTB scanpix

SE VIDEO: Reporter Lars Hægeland forteller om brannene i Sverige. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Reporter Lars Hægeland forteller om brannene i Sverige.

Massiv kritikk

49 redningsaksjoner pågår nå i landet, ifølge SVT.

Regjeringen har fått kritikk for å ikke ha god nok beredskap til å takle skogbrannene. Sverige har for eksempel ingen brannhelikopter og få frivillige brannmenn.

Norge, Frankrike og Italia har alle bidratt med brannfly i slukningsarbeidet.

– Regjeringen vil gjøre alt som står i vår makt for å få brannene under kontroll. Vi må gi støtte til de som arbeider og sørge for at alle har nok ressurser, sier han

Han sier at regjeringen vil bedre beredskapen i fremtiden som følge av skogbrannene som herjer.

– Det mye som taler for at vi må øke beredskapen for mer ekstremvær i fremtiden og de risikoene som følger. Regjeringen har gjennomført en utredning som kan styrke den kommunale redningstjenesten, sier Löfven.

Her brenner det i Sverige. Foto: Lars Sander/SVT Grafik

SVARTE PRESSEN: Statsminister Stefan Löfven møtte pressen i Ljusdal kommune i Gävleborgs län, der store skogbranner herjer. Flere har stilt seg kritisk til regjeringen etter skogbrannene – Vi må lære av våre feil, sier han. Foto: SVT

Frykter at bygd skal brenne ned

I alt tolv nødmeldinger er sendt ut til befolkningen i fem forskjellige län i Sverige. Folk blir bedt om evakuere fra tettsteder og områder hvor skogbranner herjer.

For innbyggerne i Kårböle i Ljusdal kommune i Gävleborgs län har det vært en dramatisk dag.

I underkant av 100 personer ble i natt og i morges evakuert fra tettstedet, og man frykter at bygda i verste fall skal brenne ned. Tettstedet er truet av branner fra tre kanter, ifølge Aftonbladet.

Det har også vært bekymring rundt et kraftverk i området. Italienske fly har regelrett sluppet ned vann over dette område.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Brannene står på som verst i Gävleborg län, Dalarna och Jämtlands län. De som befinner seg i Finneby i Gävleborgs län ble bedt om å evakuere innen kl. 18.00 i ettermiddag.

Eldreminister har innkalt til krisemøte

VIL SIKRE DE ELDRE: Eldreminister i Sverige, Lena Hallengren, avbryter ferien for å kalle inn til møte for å finne ut av hvordan eldre best kan ivaretas. Foto: Hann Nilsson / SVT

Sveriges eldreminister, Lena Hallengren, har innkalt til krisemøte for gjøre situasjonen for eldre så trygg som mulig.

På grunn av svært høye temperaturer i Sverige, er eldre nå mer utsatt for hjerteinfarkt, uttørking og heteslag.

Ministeren vil samle myndigheter, kommuner og fylkesting for å sørge for at beredskapen er høy nok for mer utsatte gruppe, ifølge Aftonbladet.

Krevende slukningsarbeid

På grunn av tørke som følge av lite regnvær, sprer brannene seg raskt. Det er akutt mangel på redningspersonell, og 500 frivillige fra Sveriges forsvar har avbrutt ferien sin for å bidra i slukningsarbeidet, ifølge Aftonbladet.

– Det er varmt og tørt. Det er vanskelig å jobbe. Jeg vil takke alle som sliter under hva som er verst tenkelige omstendigheter, sier statsminister Löfven.