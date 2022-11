AUF-leder med hardt oppgjør: Mener Giske er ansvarlig for uro i partiet

– Jeg synes ikke det er Trond Giske som leverer fremtidens løsninger for Arbeiderpartiet, sa AUF-leder Astrid Hoem.

– Jeg er ikke uenig i noe av det Trond sier. Men jeg mener Trond må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk.

Onsdag fikk partiet 16,9 prosent i en novembermåling utført for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen.

Ap har aldri gjort det dårligere i en Opinion-måling enn i denne novembermålingen.

– Det er krise

Trond Giske, som er leder i Nidaros sosialdemokratisk forum, var sammen med flere partikolleger i Arbeiderpartiet invitert til Debatten for å diskutere de dårlige tallene.

Giske har ved flere anledninger kritisert partiet og etterlyst større handlekraft i regjeringen.

Under torsdagens debattsending gjentok han kritikken mot eget parti.

– Det er krise. Det er viktig at vi tar innover oss at det er alvorlig. Vi har vært gjennom mange kriser i Arbeiderpartiet, men det hadde sin forklaring i enkeltsaker. Nå er det en dypere tillitskrise, og i sommer var det fem år siden Ap var over 30 prosent. Det er en dyp tillitskrise som vi er nødt å gjøre noe med. Det er ingen selvfølge at et parti skal overleve, sa Giske.

Trond Giske under Debatten torsdag. Foto: André Børke / André Børke

– Merkelig

AUF-leder Hoem tok imidlertid kraftig til motmæle mot Giske. Etter hvert ble temperaturen høy i ordskiftet mellom de to.

– Det handler om politikk, men det handler også om at det har vært veldig krevende tider, med personkonflikt og andre ting. Jeg må innrømme som AUF-leder at jeg synes det er merkelig at Trond nå prøver å være en slags lederskikkelse på venstresiden, når jeg har vært med i et AUF og Arbeiderparti der jeg har sett at han har gått mot de viktigste sakene til AUF, sa hun.

– Jeg mener det først og fremst handler om politikk, men når man ser på den nedadgående trenden Arbeiderpartiet har hatt over tid, så mener jeg det også har vært for mye uro, og der mener jeg flere må begynne å ta ansvar.

– Og det skyldes blant annet han?, spurte programleder Fredrik Solvang.

– Blant annet han.

Trond Giske kalte situasjonen i Ap for krise, men ble kritisert av AUF-leder Astrid Hoem. Foto: André Børke / André Børke

– Trenger ro

Hoem omtalte videre Giskes kritikk som «hakking på ledelsen».

– Jeg mener at vi trenger ro til å snakke om de politiske løsningene og jeg mener at vi trenger mer venstresiden-politikk. Ro i form av at han ikke hele tiden konsekvent hakker på ledelsen.

– Mener du at jeg ikke skal si ifra om hva tusen medlemmer mener om kutt i arbeidsledighetstrygd, om kutt i bistand og om at vi kutter i matsentraler? Skal vi tie stille og si: Dette går bra? Vi må kunne si ifra når noe er gærent, brøt Giske inn.

Han mente slike diskusjoner var lite konstruktive.

– Jeg tror sånne diskusjoner er veldig lite konstruktive, for da Arbeiderpartiet var på 30-40 prosent, så er vi breie koalisjoner. Vi er ikke bare oljemotstandere eller tilhengere.

– Vi er både naturvernere og industrifolk. Vi er pensjonister, arbeidstakere og byfolk. Vi er arbeidere. Det er når vi er en brei koalisjon som samler oss om grunnleggende sosialdemokratiske verdier og snakker hverandre opp, det er da vi blir store. Men om vi skal hakke på hverandre og ta interne kriger, da blir vi små. Men vi må ta en åpen diskusjon når vi har 16,9 prosent, sa han blant annet.

For Høyre er for øvrig novembermålingen den beste siden februar 2013.

Partiet får en oppslutning på 32,3 prosent, noe som er en framgang på 2,1 prosentpoeng fra oktober. Det betyr at partiet er nesten dobbelt så stort som regjeringspartiet Ap.