AUF-er lei av Ap-svada og vil ta imot 35.000 kvoteflyktningar på fem år

– Når FNs høgkommissær ber oss om å ta imot flyktningar, burde vi gå med på det, seier leiar for Trøndelag AUF, Håkon Einarsve.

Denne helga går Trøndelag AUF inn for at Arbeidarpartiets landsmøte skal ta imot 35.000 kvoteflyktningar over dei neste fem åra.

Det er 2000 fleire enn dei 5000 FN har bedt Noreg om å ta imot i året.

Fleire forslag

– Vi meiner det er mogleg i Noreg å ta imot fleire og integrere dei i kommunane, seier Einarsve.

Også Rogaland Ap har foreslått å auke talet på kvoteflyktningar frå årets tal på 3000, men dei set ikkje noko tal. Hordaland Ap vil ta imot 5000 i året.

I tillegg er det komme ei rekke andre forslag om ein mjukare innvandrings- og integreringspolitikk enn det partiets migrasjonsutval legg opp til i si innstilling.

– Verdsrekord i svadaformulering

Frå talarstolen på landsmøtet kom Einarsve med kraftig kritikk av partiets utval:

– I innstillinga til migrasjonsutvalet står at det at vi skal vurdere talet på kvoteflyktningar opp mot det FN foreslår, og sjølv til Ap å vere, er det verdsrekord i svadaformulering, sa ungdomspolitikaren.

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen set pris på engasjementet, men er mest oppteken av innstillinga som går ut på at kommunane, som har hovudansvar for integrering, skal bli involvert når det gjeld kor mange ein kan ta imot.

– Jo betre vi er på integrering, desto større rom er det for å ta imot fleire.

Han er oppteken av balanse slik at dei som kjem også blir godt integrert.

– Då må vi ha kommunane med på det laget og kvart år evaluere kva som er det riktige talet, seier Sivertsen.

Listhaug i NRK

Sylvi Listhaug seier i Politisk kvarter at det er vikitg med dei signalene som gis.

– Derfor er det uheldig at AUF Trøndelag vil ta imot 35.000 kvoteflyktninger over fem år. Du kan få med deg debatten mellom FrP og AP her:

Eirik Sivertsen møter Sylvi Listhaug i Politisk kvarter

Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet møter altså Eirik Sivertsen til debatt foran AP-landsmøtet som fortsetter i dag med blant anna asyl- og integreringspolitikk. Arbeiderpartiet skal vedta ny asylpolitikk på dette landsmøtet.