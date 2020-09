– Strålevernmyndighetene sår tvil om sikkerheten før de har undersøkt saken, sier administrerende direktør på IFE, Nils Morten Huseby til NRK.

For vel ett år siden ble det avslørt at forskningsdata fra atomreaktoren i Halden var manipulert. Det dreide seg i første omgang om fire prosjekter fra perioden 1990–2005 som ble gjort på oppdrag fra store atomkraftkunder i Japan, Canada, USA og Frankrike.

I dag bekrefter IFE-direktøren i et intervju med NRK at granskerne har påvist at det også har vært manipulert med data i tre andre prosjekter. Det er ikke avklart om jukset i de tre siste sakene har medført en sikkerhetsrisiko ved reaktoren i Halden eller hos de kundene som har mottatt dataene.

– Svært uheldig

– Det som har hendt er svært uheldig. Selv om jukset ligger tilbake i tid er vi opptatt av å komme til bunns i saken, sier instituttdirektør Nils Morten Huseby.

– Vi har lagt fram alle data for strålevernmyndighetene. Vi har vært åpne, og vi har selvfølgelig ikke noe imot at de kommer på tilsynsbesøk til oss, sier han.

Han reagerer derimot på fremgangsmåten.

– Myndighetene kommer med media på slep, og uttaler at de er i tvil om sikkerheten har vært ivaretatt. Det er jo det de skal finne ut av, og da kan de ikke konkludere på forhånd. Vi lurer på hva de ønsker å oppnå i forhold til sikkerheten med en slik framgangsmåte, sier Huseby.

– Strålevernmyndighetene sår tvil om sikkerheten før de har undersøkt saken, mener administrerende direktør på IFE, Nils Morten Huseby til NRK. Her utenfor IFEs hovedkontor på Kjeller, i Lillestrøm kommune. Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Varsler

Det var en tidligere ansatt som varslet om det avanserte forskningsjukset.

– Vi er opptatt av å beskytte varslerne og våre ansatte som jobber med denne saken. Derfor syns vi det er uheldig at delegasjonen fra Direktoratet for strålevern (DSA) kommer med et NRK-kamera på slep uten at vi vet om det, sier Huseby.

Han mener at det kan føre til at de som har varslet blir redd for å møte tilsynsmyndighetene

DSA varslet forrige uke om tilsyn i dette brevet. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Strålevernet stiller seg undrende til uttalelsene

Avdelingsdirektør Kristin Frogg i DSA stiller seg undrende til uttalelsene til direktøren ved IFE.

– Vi ble oppringt av NRK med tanke på et intervju når vi skulle på tilsyn her i dag. Vi sa ja til et kort intervju og dette informerte vi IFE om. Så dette visste IFE om, sier Frogg.

– Dersom det sås tvil om sikkerheten er det vår jobb å undersøke dette nærmere, sier Kristin Frogg, avdelingsdirektør i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Huseby sier også at strålevernmyndighetene sår tvil om sikkerheten før de har undersøkt saken?

– IFE har jo tidligere avvist at dette har hatt sikkerhetsmessige konsekvenser. Så fikk vi ny informasjon for et par uker siden om at det kanskje ikke lenger kunne utelukkes.

Frogg sier at det er IFE selv som har sådd tvil om sikkerheten.

– De varslet oss på telefon der de sa de ikke lenger kunne utelukke at dette hadde hatt sikkerhetsmessige konsekvenser. Så det var jo IFE selv som gjorde oss ekstra bekymret, sier Frogg.

