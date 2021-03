AstraZeneca-saken har svekket nordmenns vilje til å ta vaksine

Norsk koronamonitor fra Opinion kartlegger blant annet nordmenns tillit til myndighetene, helsevesenet og vaksinene under koronapandemien.

For en drøy uke siden sa rekordmange nordmenn ja til å ta vaksine når den kommer. Hele 88 prosent sa at de ville ta vaksine, viste en måling før AstraZeneca-saken preget nyhetsbildet.

I går var tallet 77 prosent.

AstraZeneca-saken har satt en bråstopp for en klart økende trend i vilje, viser koronamonitoren. Nordmenns vilje til å ta vaksine ser ut til å ha blitt redusert med cirka 10 prosentpoeng.

Kan være en kortvarig effekt

Koronamonitoren legger til grunn at det er store bevegelser i målingene dag til dag, og at det er for tidlig å slå fast om dette er en kortvarig eller langsiktig tendens.

– Det er ingen tvil om at AstraZeneca-saken har svekket folks lyst til å ta vaksine, men konklusjonen er at folk flest vil ta vaksine og at vaksinegraden i Norge blir svært høy, sier seniorrådgiver Nora Clausen.

Den siste uken har flere land stanset vaksineringen med AstraZeneca etter mistanke om alvorlige bivirkninger. Så langt er det ikke funnet en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige sykdomstilfellene som har blitt rapportert.

Professor og overlege Pål André Holme sa likevel tirsdag at det var mer sannsynlig at det er en sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige blodpropp-tilfellene påvist i Norge, enn at det ikke er det.

NRK forklarer Kan man få blodpropp av AstraZeneca-vaksinen? Bla videre Det vet man ikke. Så langt har man ikke funnet ut om det er en sammenheng, eller om personene som har fått blodpropp ville fått det uansett. Norge og mange andre land har stanset vaksinasjonen midlertidig mens man undersøker meldingene om bivirkninger. Det kan ta flere uker før vi får svar. Vanlige bivirkninger av denne AstraZenecas vaksine er hodepine, feber, frysninger, utmattelse og vondt i muskler og ledd. Dersom du får flekker på huden eller føler deg verre to-tre dager etter vaksinasjon, må du kontakte legen. Det er til nå satt 121.820 doser med AstraZeneca til Norge. Blant de vaksinerte har flere personer fått blodpropp. To er alvorlig syke og én er død, men det er som sagt ikke påvist en sammenheng med vaksinen. Ber vaksinerte melde fra om symptomer Forrige kort Neste kort

Flere redde for bivirkninger

Koronamonitoren har spurt over 25.000 nordmenn om de vil ta en vaksine mot koronaviruset når den kommer. I tillegg er 15.000 spurt om de er bekymret for at en ny koronavaksine kan ha uheldige bivirkninger.

I februar var i underkant av annenhver nordmann, 48 prosent, bekymret for bivirkninger av en vaksine. Trenden var da at stadig flere sa nei til at de var bekymret for bivirkninger.

Nå har også denne trenden snudd: Omtrent seks av ti nordmenn sier nå at de er bekymret for bivirkninger.

– Etter AstraZeneca-saken dukket opp, har nordmenns bekymring for bivirkninger igjen skudd fart, sier Clausen.

Vaksineringen går for sakte

Mange er også skeptiske til vaksineringstempoet i Norge – men det er langt ifra nytt.

Tidligere i mars svarte seks av ti nordmenn nei på spørsmål om de har tillit til at tempoet på vaksineringen i Norge er effektivt. I februar var andelen fem av ti – altså hadde annenhver nordmann liten tillit til tempoet.

Disse undersøkelsene ble riktignok gjennomført før myndighetene varslet endringer i vaksinestrategien og det ble bestemt at spesielt smitteutsatte områder skulle få flere vaksinedoser.