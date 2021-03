Seks spørsmål og svar om AstraZeneca og blodpropp

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Er det bekreftet at man kan få blodpropp av vaksinen?

Nei, så langt er det ikke funnet en sammenheng mellom vaksinen og de alvorlige sykdomstilfellene som har blitt rapportert.

Nå jobber legemiddelmyndighetene i Norge og Europa med å undersøke tilfellene for å finne årsaken.

Kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca Jacob Lund hevder selskapet ikke har funnet en sammenheng.

– Datagrunnlaget vi har gir ikke grunn til å slå fast at det finnes en sammenheng mellom vaksinering og disse hendelsene. Vi har gjennomgått alle som har fått vaksine i EU og Storbritannia, og da har det ikke vært tegn til økt risiko for blodpropp i verken definerte aldersgrupper, kjønn, land eller enkeltpartier med vaksiner, sier Lund.

– Vi kan foreløpig ikke si noe sikkert om sammenheng med vaksinen, men på grunn av alvorligheten så undersøkes disse tilfellene grundig, sier fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen.

Lørdag ble det klart at norske myndigheter har fått rapport om fire tilfeller av blodpropp blant vaksinerte. En av personene døde 10 dager etter å ha fått vaksine.

Er det bare Norge som har stanset vaksineringen?

Nei. Det var Østerrike som 7. mars først stanset vaksineringen fra et vaksineparti som var fordelt på 17 EU-land. Bakgrunnen var at flere vaksinerte hadde fått blodpropp i etterkant.

Torsdag rapporterte Danmark at de hadde hatt et dødsfall som følge av blodpropp hos en vaksinert. Også Italia varslet om et dødsfall samme dag.

Norge og en rekke andre land i EU har siden da satt hele eller deler av vaksineringen med AstraZeneca på vent.

AstraZeneca-pause i flere land Ekspandér faktaboks Disse landene har stanset all bruk av vaksinen: Norge

Island

Danmark

Nederland

Irland

Bulgaria

Den demokratiske republikken Kongo Disse landene har stanset vaksinering med én delleveranse: Italia

Østerrike

Estland

Latvia

Litauen

Luxembourg Thailand stanset vaksineringen midlertidig en periode, men gjenopptok bruken av AstraZeneca 15. mars.

Storbritannia, Frankrike og Sverige er blant landene som fremdeles vaksinerer.

Både Verdens helseorganisasjon og Det europeiske legemiddelverket har sagt at det ikke er noen grunn til å stanse vaksineringen mens undersøkelsene av vaksinen pågår.

Hvor mange har fått vaksinen?

I EU og Storbritannia var det søndag totalt 17 millioner mennesker som til nå har fått vaksinen.

I Norge er 121.820 personer vaksinert. Så langt er det personer under 65 år og spesielt helsepersonell som har fått vaksinen.

Før vaksineringen ble stanset, hadde norske helsemyndigheter besluttet at vaksinen også kan gis til dem over 65 år.

Ifølge AstraZeneca er det totalt registrert 15 tilfeller av blodpropp i beina (dyp venetrombose) og 22 tilfeller blodpropp i lungene (lungeemboli).

Legemiddelprodusenten mener dette tallet er lavere enn det man i gjennomsnitt forventer i den allmenne befolkningen.

Det er satt flest doser i Storbritannia. 11 millioner briter har fått vaksinen til nå, og der fortsetter vaksinasjonen som normalt.

Hva vet man om dem som har fått blodpropp?

Vi har ikke inngående kunnskaper om alle som har fått blodpropp, men noe er kjent.

Kvinnen som døde i Danmark var 60 år gammel

En norsk kvinne i 30-årene døde etter akutt sykdom 10 dager etter vaksinasjon

To helsearbeiderne ved Oslo universitetssykehus ligger innlagt på Rikshospitalet. En tredje døde søndag. De skal være relativt unge og friske fra før.

De tre har fått en sjelden kombinasjon av blodplatefall, blødninger og blodpropp.

Ifølge sykehuset er tilstanden deres svært alvorlig.

Det kom samme dag melding om at en vaksinert person var innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. Dette ble senere avkreftet av sykehuset.

Når vet man om det er trygt å gjenoppta vaksineringen?

Både det norske Legemiddelverket og EUs legemiddeltilsyn gransker nå rapportene om blodpropp. AstraZeneca bidrar også i analysen av tilfellene.

Det er ikke fastsatt noen dato for når man vil få en endelig konklusjon på om vaksinen er trygg eller ei.

I Danmark har mann satt vaksineringen på vent i to uker inntil man får mer informasjon. I Norge har man ikke satt noen dato for hvor lenge utsettelsen vil vare.

Hvilke bivirkninger skal man være oppmerksom på?

Som med de fleste andre vaksiner og legemidler, kan man også oppleve bivirkninger av AstraZeneca-vaksinen.

Ifølge Legemiddelverket kan du oppleve:

Ømhet eller smerter på stikkstedet

Hodepine

Trøtthet

Muskel- og leddsmerter

Kvalme eller uvelhet

Feber eller frysninger

Kvalme

For noen mennesker er disse bivirkningene så ubehagelige at man må være hjemme fra jobb et par dager, før man er på beina igjen. Bivirkningene er vanligvis mildere etter den andre dosen.

Du bør derimot kontakte lege hvis du opplever følgende:

Du føler deg veldig syk i mer enn tre dager etter vaksinasjonen (langvarig, intens hodepine eller andre smerter i kroppen).

Blåmerker eller små røde eller blådrøde prikker i huden som ikke forsvinner om du presser et glass mot dem.

Symptomer som minner om slag eller andre alvorlige sykdommer.

Fredag ble en kraftig allergisk reaksjon lagt til på EUs liste over mulige bivirkninger fra AstraZenecas koronavaksine.

Legemiddelverket har gjennom helgen fått inn over 1000 meldinger om mistenkte bivirkninger knyttet til AstraZeneca og de andre vaksinene.

Ifølge Steinar Madsen dreier det seg i hovedsak om milde bivirkninger.

