Etter det NRK får opplyst blir det formelt vedtatt i et gruppemøte tirsdag ettermiddag at Asheim overtar rollen som finanspolitisk talsperson i Høyres stortingsgruppe, og også det prestisjefulle vervet som leder av Stortingets finanskomité.

Han kommer til å overta begge vervene etter Nikolai Astrup (39), som ble utnevnt til ny utviklingsmnister onsdag.

Selv har Asheim ingen kommentar til saken, men NRK får bekreftet fra sentrale kilder i Høyre at Asheim skal inn i disse vervene. Med det blir han en av Høyres fremste politiker på Stortinget bak parlamentarisk leder Trond Helleland.

Han har frem til nå vært Høyres nummer to i finanskomiteen på Stortinget.

Fikk vikariere i regjering

Fra 15. september til 26. november i fjor høst var Asheim fungerende kunnskapsminister i Erna Solbergs regjering. Han vikarierte da for Torbjørn Røe Isaksen, som var ute i pappapermisjon.

Asheim markerte seg blant annet ved å vise lederskap i debatten om vold i Oslo-skolen, som raste på hans vakt.

NRK er kjent med at statsminister Solberg var svært fornøyd med Asheims innsats de ti ukene han vikarierte. Dette la grunnlag for spekulasjoner om at han kunne få overta posten permanent da Solberg denne uken skulle gjøre omfattende endringer i regjering.

Selv om Røe Isaksen etter eget ønske ble byttet ut som kunnskapsminister og går til jobben som næringsminister, prioriterte ikke Solberg å gjøre Asheim til statsråd nå.

I stedet blir Høyre-nestleder Jan Tore Sanner ny kunnskaps- og integreringsminister.

Viktig skole

Partikilder NRK har vært i kontakt med mener vervet som Høyres fremste finanspolitiker er en svært god skole for Asheim på veien mot en fremtidig permanent statsrådsjobb og eventuell fremtidig rolle i Høyres partiledelse.

Asheim går i fotsporene til Nikolai Astrup som loset statsbudsjettet for 2018 i havn tidligere i høst. Før dette var veteranen Svein Flåtten (73) Høyres finanspolitiske talsperson fra 2013 til 2017. Han er i dag statssekretær på Statsministerens kontor.

Som finanspolitisk talsperson i det største borgerlige partiet blir Asheim mannen som skal lede Høyre/Frp/Venstre-regjeringens forhandlinger med Kristelig Folkeparti for å få vedtatt statsbudsjetter de kommende årene.

Regjeringen er en mindretallsregjering, og avhengig av KrFs eller andres støtte i Stortinget for å få gjennomført politikk.

Tidligere Unge Høyre-leder

Henrik Asheim var i forrige periode Høyres utdanningspolitiske talsperson i Stortinget, og markerte seg i en rekke debatter selv om partiet også satt med en statsråd på samme felt.

Han er har vært innvalgt på Stortinget for Akershus siden 2013 og var før dette leder av nå kriserammede Unge Høyre fra 2008 til 2012.

Asheim blir sammen med Tina Bru (31), som er Høyres energi- og miljøpolitiske talsperson, av Høyres ledelse vurdert som to av partiets største talenter på mange år.