Arbeidsdagen for en bussjåfør kan være 12 timer lang og bestå av to skift

For Svendsrud kan arbeidsdagene blir lange. Noen ganger jobber han fra fire på morgenen til fire på ettermiddagen. Med fri midt på dagen.

Det heter delt skift og er en del av turnusen til mange som kjører buss.

– En vanlig arbeidsdag for meg kan være å kjøre pendlere fra Hønefoss til Oslo og kjøre tilbake. For å så kjøre til Oslo og hente dem mot slutten av dagen, sier Svendsrud, som er tillitsvalgt ved Yrkestrafikkforbundet.

Han opplever at mange har forståelse for at bussjåførene streiker, selv om de ikke kommer seg på jobb eller skole med bussen.

To skift på en dag

Et delskift kan maksimalt være 12 timer langt. De to skiftene kan ikke være kortere enn to timer, og delte skift må være ferdig senest klokken 19.

Det betyr at en sjåfør kan være på jobb fire timer om morgenen, og fire timer på ettermiddagen. Med en pause på fire timer midt på dagen.

– Selv med fire timer pause tar det litt tid å komme seg hjem og tilbake, derfor er det mange som blir på jobben i pausene, sier Svendsrud.

Delskift brukes gjerne for dekke behovet i rushtiden.

Blant kravene fra bussjåførene er at hvert skift ikke kan være kortere enn 3,5 timer. Det kan gjøre arbeidsdagen litt kortere og mer effektiv.

Pause på 59 minutter

Pausen mellom skiftene er ikke betalt, men det gis en kompensasjon som tilsvarer en timelønn. Rundt 250 kroner.

Hvis pausen er under en time har ikke sjåførene krav på kompensasjon.

Svendsrud har opplevd at noen arbeidsgivere planlegger at pausene blir 59 minutter, slik at sjåføren ikke får tillegget.

– Det er ganske provoserende, sier Svendsrud.

Om pausen er en time eller fire timer, får sjåførene det samme i kompensasjon.

NRK forklarer Hvorfor streiker bussjåførene? for svar Bussjåførene krever høyere lønn. De ønsker å ha samme lønn som folk som arbeider i industri. Er det flere årsaker til streiken? Ja. Fellesforbundet mener bussjåfører har en arbeidssituasjon som er uforsvarlig med krevende arbeidstidsordninger. Blant annet delte vakter. Hva er delte vakter? Delte vakter vil si at du har et opphold midt på dagen hvor du ikke jobber. Bussjåfører har det ofte travelt om morgenen og ettermiddagen når folk skal til og fra jobb og skole. Midt på dagen kan det være mindre trafikk. Hva mener arbeidsgiverne? Det er NHO Transport som representerer arbeidsgiverne og de sier at bussjåfører får i gjennomsnitt 91 prosent av hva folk i industrien gjør. Alle busser innstilt i Oslo og Akershus – streiken trappes opp Forrige kort Neste kort

1 av 3 anbefaler ikke yrket

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes, tror mange blir overrasket når de hører hvordan bussjåførene jobber.

I en medlemsundersøkelsen de har gjort svarer 1 av 3 bussjåfører at de ikke vil anbefale unge mennesker å velge yrket sitt.

De oppgir lønn og arbeidstider som hovedårsaker til det.

– Våre medlemmer har forståelse for at man mange steder må ha skift som er tilpasset passasjerenes behov. De ønsker å bidra til at barna kommer seg trygt frem og tilbake fra skolen og at folk kommer seg til og fra jobb, sier forbundslederen og legger til:

– Det våre medlemmer ikke forstår er hvorfor de får betalt for 40 timer når de er på jobb i 60 timer.

– Jeg tror de fleste blir overrasket når de hører hva slags arbeidstider mange bussjåfører har, og hvor dårlig lønnen er sammenliknet med belastningen i arbeidsdagen, sier Jim Klungnes.

– Uholdbart

Dag Einar Sivertsen, forbundssekretær i Fellesforbundet sier at det finnes mange eksempler på turnus med delte skrift.

– Delt turnus. Et passe uskyldig begrep på en helt uholdbar arbeidsdag som bryter opp muligheten til å leve et vanlig familieliv, sier han.

Han tror det finnes mange andre løsninger for å dekke behovet i rushtidene, uten å bruke delskift.

– Blir ikke situasjonen bedre, vil ungdom flykte fra dette viktige yrket. Derfor streiker vi, sier Sivertsen.