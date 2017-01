Forbrukerrådet er lite imponert over Arbeiderpartiets forslag om å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet på sendinger verdt under 350 kroner.

I Arbeiderpartiets nye programutkast som blir lansert i dag, foreslår partiet å øke skattene med inntil 15 milliarder de neste fire årene. Og om lag én milliard skal partiet hente inn ved å fjerne avgiftsfritaket på netthandel fra utlandet.

Vil redde arbeidsplasser

– Vi gjør dette for å redde arbeidsplasser i norske varehandel og nettbutikker, sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen til NRK.

SKJERPER: Ap-leder Jonas Gahr Støre og finanspolitisk talskvinne Marinane Marthinsen mener norsk varehandel mister arbeidsplasser fordi netthandel fra utlandet er subsidiert. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det er ingen saklige gode argumenter for at vi skal subsidiere netthandel gjort i utenlandske nettbutikker, sier Marthinsen som mener dette er en konkurranseulempe for norsk handel.

Sendinger fra utlandet med en verdi på under 350 kroner inkludert frakt og forsikring, er i dag toll- og avgiftsfrie. Det betyr at du verken skal betale merverdiavgift eller toll.

Forbrukerrådet: Norske nettbutikker klarer seg bra

Men det er ingen dekning for å si at norske nettbutikker er skadelidende med dagens regler, ifølge Forbrukerrådet.

– Tvert imot: omsetningen har økt, sier seksjonssjef Jorge Jensen.

Og tall fra Statistisk Sentralbyrå viser atomsetningen i norske nettbutikker første halvår 2016 var 12,7 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2015.

Nordmenn kjøper mye småting på nett fra utlandet og velger å gjøre de store nettkjøpene, f eks hvitevarer, i norske nettbutikker.

KRITISK: Norske nettbutikker klarer seg bra selv om det er avgiftsfritak på varer fra utlandet. Foto: Forbrukerrådet

Han mener Arbeiderpartiet har bitt på argumentasjonen fra handelsnæringens interesseorganisasjon Virke.

Virke har kjørt en intens lobbykampanje mot at nordmenn skulle slippe avgifter når de handler på nett i utenlandske nettbutikker.

– Momsfritaket er rå forbrukerpopulisme og en gjøkunge i det norske avgiftssystemet, har direktør Harald Andersen i Virke tidligere sagt til Dagens Næringsliv.

– Dyrere og mer byråkrati

Fremskrittspartiet har vært pådriver for å øke fritaket på toll og avgifter på netthandel fra utlandet.

STRAFFER: Fremskrittspartiets Roy Steffensen mener Aps forslag gjør det dyrere for norske forbrukere å netthandle og skaper mer byråkrati. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Arbeiderpartiets forslag gjør det dyrere for nordmenn å netthandle. Men det fører også til mer byråkrati fordi flere forsendelser må tollbehandles, sier Fremskrittspartiets medlem i Finanskomiteen, Roy Steffensen til NRK.