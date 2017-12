Ap-topper i opprop: Har kviet seg mot å uttale seg om seksuell trakassering

Det kommer frem i en kronikk seks kvinnelige og en mannlig partitopp fra Oslo Ap har publisert i VG.

Disse har underskrevet kronikken:

Frode Jacobsen, leder i Oslo Arbeiderparti.

Khamshajiny Gunaratnam, nestleder i Oslo Arbeiderparti og varaordfører i Oslo.

Rina Mariann Hansen, byråd for Ap i Oslo.

Torunn Kanutte Husvik, leder for kvinnenettverket i Oslo Ap.

Tone Tellevik Dahl, byråd for Ap i Oslo.

Victoria Marie Evensen, nestleder i Aps bystyregruppe i Oslo.

Agnes Viljugrein, leder i AUF i Oslo.

Kronikkforfatterne sier de støtter partileder Jonas Gahr Støre, som også kommer fra Oslo Ap, 100 prosent når partilederen har oppfordret alle som har opplevd trakassering og seksuell oppmerksomhet i Ap om å si fra.

Det har imidlertid ikke blitt opplevd som uproblematisk. I kronikken heter det blant annet:

«Når vi, og mange andre i partiet, har kviet oss for å mene og si noe offentlig knyttet til #metoo og Arbeiderpartiet de siste ukene er det også et uheldig utslag av en partikultur der det kjennes ubehagelig å uttale seg i media ettersom alt som sies tolkes inn i potensielle maktkamper. Det skaper grobunn for anonyme kilder og en giftig partikultur.»

De ber om fornyelse av partikulturen på dette området.

– Jeg mener det er behov for å fjerne all tvil: Det skal være trygt å varsle om seksuell trakassering i Ap. Nå er det en tvil som ligger der. Det er noe som hefter ved Ap. Hvis jeg kan gi et lite bidrag til å endre på det, så gjør jeg gjerne det, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap til VG.