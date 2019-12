– Luftambulansekrisen er en varslet krise, vi har gjentatte ganger advart helseministeren og statsministeren om tilstanden i tjenesten, og fått tomme fraser til svar. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter, hvis den reelle tjenesten ikke leverer, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

Bakgrunn: Fem fly tatt ut av tjeneste: – Vi vet ikke hva feilen er

Partiet fremmer i dag et forslag i Stortinget for å få regjeringen til å trygge beredskapen inntil staten kan overta driften.

– FALLITT: – Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier Ingvild Kjerkol. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Kjerkol er bekymret for beredskapsnivået i Finnmark og Nord-Norge, og sier helseminister Bent Høie må redegjøre for saken i Stortinget.

– Når staten nå i realiteten må inn å overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier Kjerkol.

Krever gransking

Senterpartiet fremmet et lignende forslag i Stortinget.

– Den situasjonen som er nå, illustrerer hvor galt det er å ha disse prosessene på anbud. Nå har det vært konstant uro i to år, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han mener at situasjonen som har oppstått nå viser hvor vanskelig leverandørbytter kan være, og at beredskapen settes i fare.

Senterpartiet ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Les mer: Senterpartiet ber regjeringen heve kontrakten med Babcock

Partiet ber også om at det gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulansefly-anbudet og operatørbyttet.

– Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, står det i forslaget.

Også SV foreslår at regjeringen gjennomfører en fullstendig gransking av beredskapen i Nord-Norge, og spesielt i Finnmark.

Leder for Ambulanseforbundet, Ola Yttre, frykter for beredskapen i Nord-Norge når andre må utføre oppdragene ambulanseflyene skulle ha utført.

– Når det står fly på bakken som egentlig skulle ha vært i lufta for å fly pasienter fra sykehus til sykehus, må andre typer beredskap ta seg av det. Det vil si at hjulambulanser som skal være i lokal beredskap nå er ute og kjører disse pasientene. Det går ut over tryggheten i nord, som allerede har en dårligere beredskap enn resten av landet.

Han sier også at situasjonen går ut over de ansatte i ambulansetjenesten.

– Nå blir det flere oppdrag og mer kjøring i en allerede presset hverdag. Mange steder har man så mange oppdrag på få ressurser, og dette går ut over dem som jobber i ambulansene.

Fly på bakken

Kritikken har haglet mot Babcock, Luftambulansen HF og helseminister Bent Høie etter at fem av de nye ambulanseflyene til Babcock lørdag ble tatt ut av tjeneste. Med seks operative fly ble tjenesten nesten halvert.

Søndag innkalte Babcock til pressekonferanse. Der fortalte teknisk sjef Øystein Hobbelstad at de ikke vet hva feilen på flyene er.

– Vi jobber fremdeles med å identifisere feilen. Vi er i ferd med å isolere området hvor feilen er og jobber videre langs den linja.

Mandag morgen opplyser Babcock at fire fly fortsatt står på bakken.