Senterpartiet ber regjeringen heve kontrakten med Babcock

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger fram forslag i Stortinget mandag i forbindelse med luftambulansekrisen i nord.

Begge mener staten må ta over ambulanseflytjenesten etter fem måneder med problemer for luftambulanseselskapet Babcock som overtok driften 1. juli i år.

Senterpartiet ber i forslaget om «kontrakten mellom Luftambulansetjenesten HF og Babcock Scandinavian AirAmbulance heves som følge av at selskapet ikke evner å levere luftambulanseberedskap i henhold til kontrakten.»

Krever gransking

Partiet ber også om at det gjennomføres en ekstern uavhengig gransking av hele prosessen med luftambulanseflyanbudet og operatørbyttet.

– Spesielt må det granskes risikoen for at Babcock Scandinavian AirAmbulance ikke ville kunne levere nødvendig beredskap i henhold til kontrakt, heter det i forslaget.

Også Arbeiderpartiet fremmer mandag et forslag i Stortinget om at staten må ta over driften på sikt, og at regjeringen må trygge beredskapen i nord inntil det skjer.

– Når staten nå i realiteten må inn og overta jobben til en privat aktør, så er det fallitt for Babcock. Arbeiderpartiet er for at staten på sikt tar over luftambulansen permanent, sier helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Ingvild Kjerkol.

– Fem måneder etter at Babcock tok over beredskapen, leverer de fortsatt ikke på lovet nivå. Det har aldri tidligere vært tilsvarende langvarig beredskapssvikt i ambulanseflytjenesten enn det Finnmark og Nord-Norge opplever nå. Det hjelper ikke å vise til god beredskap i anbudsdokumenter hvis den reelle tjenesten ikke leverer, sier Kjerkol.

Fire av elleve fly på bakken

Både Sp og Ap ber regjeringen i første omgang sikre beredskapen ved innleie fra andre operatører og bistand fra Forsvaret. Sp mener det kan bli nødvendig å sette inn de fem helikoptrene fra forrige operatør.

Sent søndag var fire av elleve fly i luftambulansefly-flåten fremdeles satt på bakken etter at pilotene har opplevd en vridning på flyene. Babcock vet ikke når feilen vil være løst.

– Vi beklager det faktum at vi står her i dag og har satt tjenesten i en ny og vanskelig situasjon, sa driftsleder Hilde Sjurelv i Babcock på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Babcock opplyste søndag at selskapet vil sette inn to ekstra ambulansefly fra Sverige i tjenesten i Norge fra mandag formiddag, i tillegg til to andre fly fra Sverige som ble kalt inn i helga.

Det ene kan lande på kortbaner uten restriksjoner. Det andre tar oppdrag på langbane og vil dermed kunne avlaste de øvrige kortbaneflyene for slike oppdrag.

Helseminister Bent Høie (H) sa til NTB søndag at situasjonen som har oppstått, er uønsket, og at det er viktig at det settes inn nødvendige ekstratiltak slik at pasientene i minst mulig grad blir påvirket.

SV mener utviklingen er «alarmerende» og har sendt brev til helseministeren der de ber om en redegjørelse for situasjonen. Partiet vil i tillegg kalle Høie inn på teppet ved møteslutt i Stortinget mandag.