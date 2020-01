Anne-Elisabeth Hagen registrert som drept 31. oktober 2018

– Vi vet ikke noe eksakt tidspunkt ennå. Det er derfor naturlig å sette datoen til den dagen hun ble meldt savnet, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Den nasjonale drapsstatistikken for 2019 ble presentert av Kripos denne uken. Samtidig kom en oversikt over totalt 34 uoppklarte drap tilbake til 1991.

Den ferskeste av disse sakene er forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen fra Lørenskog i 2018, som er helt ny i oversikten. Etterforskningen av forsvinningssaken har pågått i over 14 måneder.

LEDER: Politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Politiet vil nå gjøre spissede søk i vann og på land, i håp om å finne Anne-Elisabeth Hagen og få svar på hvem som står bak det som lenge ble omtalt som en bortføringssak.

Politiet har flere hundre ulike koder for å klassifisere lovbrudd i systemen sine, straffesaksregisteret STRASAK og saksbehandlingsløsningen BL. Det er her forsvinningssaken nå er lagt inn som drap.

Det sentrale åstedet

– Er det noe nytt i saken ettersom dere nå svart på hvitt kan slå fast at Anne-Elisabeth Hagen er drept?

ADVOKAT: Svein Holden hos advokatfirmaet Hjort. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi «slår ikke fast» at Anne-Elisabeth Hagen er drept, men vi har jobbet med en hovedhypotese om drap siden før sommeren 2019. Slik saken står nå mener vi derfor det er naturlig at hun kommer inn på statistikken over uoppklarte drap.

For familien er ikke utviklingen overraskende, ifølge advokaten.

– Dette er i tråd med hva politiet har sagt tidligere, så dette er ikke overraskende, sier advokat Svein Holden som representerer familien Hagen.

Huset til Hagen er nøye undersøkt i flere omganger. Spesielt et sted i huset har politiet konsentrert seg om. Det var på dette sentrale åstedet det ble funnet et låsbart, svart plastbånd. Stripsen og løsepengebrevet var blant gjenstandene som gjorde at politiet etterforsket saken som bortføring i nesten åtte måneder.

Endret hypotese

Politiet etterforsket også saken i all hemmelighet i over to måneder før den ble kjent. Den 9. januar i fjor innkalte Øst politidistrikt til pressekonferanse og offentliggjorde etterforskningen av en bortføringssak med økonomisk motiv.

DREPT: Anne-Elisabeth Hagen er formelt erklært drept av politiet. Foto: Politiet

– Det at saken blir registrert i statistikken som et uoppklart drap, har i utgangspunktet lite betydning for etterforskningen. Vi endret som kjent hovedhypotesen før sommeren, og vi har siden da vært tydelige på at vi mener at vi mest sannsynlig at vi står overfor et drap. Så lenge vi har denne hovedhypotesen, og saken ikke er løst, mener vi det er naturlig at saken registreres som et uoppklart drap, sier Brøske.