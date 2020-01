Forsvinningssaken: Politiet vil gjennomføre nye søk etter Anne-Elisabeth Hagen

– Vi skal gjøre søk basert på materialet i etterforskningen, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt til NRK.

Politiet sier at nye søk etter Anne-Elisabeth Hagen vil være et av de sentrale etterforskningsskrittene i tiden fremover. Fortsatt jobber om lag 35 etterforskere fra Øst politidistrikt med saken.

Tidligere har Langvannet som ligger et steinkast unna boligen til Hagen blitt gjennomsøkt av dykkere uten at det ble funnet noe som kan kaste lys over hva som har skjedd.

Informasjon som er innsamlet inn i løpet av den 14 måneder lange etterforskningen ligger til grunn når politiet nå setter i gang med nye og mer spissede søk.

GJENNOMSØKT: Langvannet ble i januar 2019 undersøkt av dykkere. Nå skal nye vann gjennomsøkes, bekrefter politiet. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Brøske sier at søkene vil foregå flere steder, og at både landområder og vann vil bli gjennomsøkt.

– Det er kvalifiserte vurderinger ut ifra det som ligger i etterforskningen som ligger til grunn, sier Brøske til NRK.

Ett år siden offentliggjøring

Politiet står fortsatt uten noen klare gjennombrudd i den mye omtalte forsvinningssaken. Ingen har sett eller hørt noe fra Anne-Elisabeth Hagen siden hun forsvant fra boligen sin på Fjellhamar den 31. oktober i 2018.

ÅSTEDET: Politiet sier at huset i Sloraveien er åstedet i forsvinningssaken. Det har blitt funnet flere spor, men politiet står fortsatt uten noen klare gjennombrudd i saken. Foto: Ola Mjaaland

Politiet etterforsket saken i all hemmelighet i flere måneder før den ble kjent. Den 9. januar i fjor innkalte Øst politidistrikt til pressekonferanse og offentliggjorde etterforskningen.

Saken ble først etterforsket som en bortføring med et økonomisk motiv. Senere ble hovedteorien endret til drap.

I etterkant av politiets offentliggjøring av saken tok de antatte bakmennene kontakt med familien.

Siden i sommer har det ikke vært noen ny kommunikasjon mellom partene. Mangelen på livsbevis betyr at politiet mener de nå søker etter en antatt død person.

– Vi har tidligere sagt at det er lite sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen er i live. Nå har det gått ytterligere tid. Det har ikke kommet noe livsbevis og det har ikke vært noe ny kontakt. Slik vi mener det, er det nærmest usannsynlig at vi kan betrakte Anne-Elisabeth Hagen som i live, sier Brøske til NRK.