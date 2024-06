Personen som var involvert i en utforkjøring i Akershus søndag morgen, er bekreftet omkommet.

– Det er en mann i 30-årene fra området, sier operasjonsleder Finn Håvard Aas, like før klokken 10.

Operasjonslederen bekrefter at de pårørende er varslet.

– Kriseteamet i kommunen er informert og pårørende kommer til å bli fulgt opp av helsepersonell fra kommunen, sier Aas.

Traff et hus

Ulykken skjedde langs fylkesvei 115 Haldenveien i Aurskog-Høland kommune.

Mannens bil kjørte av veien og traff et hus. Ifølge politiet var det ingen andre i bilen.

Bilder fra stedet viser at huset som ble truffet av bilen har fått store skader.

Ingen av de som oppholdt seg i huset bilen traff er skadet.

Huset som ble truffet av bilen har fått store skader Foto: Bjørnar Brechan / NRK

Veien stengt

Søndag morgen har politiet teknikere på stedet, sammen med Statens vegvesen sin ulykkes- og analysegruppe.

– De gjør undersøkelser for å avdekke hendelsesløp og årsak til ulykken. Det er uvisst hvor lenge de kommer til å jobbe på stedet, sier operasjonsleder Aas.

Veien har vært stengt siden ulykken og vil trolig være det en god stund fremover på grunn av undersøkelsene av ulykkesstedet.

Veitrafikksentralen opplyser at veien er stengt rundt to kilometer sør for Solum, og at anbefalt omkjøring er riksvei 22 via Båstad.

Politiet fikk melding om ulykken klokka 04.45 søndag morgen.