Alt av pasientdata i hele Helse Sør-Øst skal være ustabilt. Det medfører at pasientjournaler ved Norges største helseforetak nå må skrives for hånd.

Flere av sykehusene i helseforetaket har gått i gul eller rød beredskap. Det betyr at ekstra ressurser er satt inn for å løse situasjonen.

Systemet DIPS leverer kritiske datatjenester til sykehusene. Samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst skal ha avtale om å bruke selskapets pasientjournaler.

Ved 17-tiden fredag ettermiddag får NRK opplyst at systemproblemer ved flere norske sykehus skal ha pågått i minst en time.

– Kartlegging av omfang og feilsøking pågår, sier kommunikasjonssjef i Sykehuspartner, Julie Dommerud.

Både Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Telemark og Vestfold er rammet. Det samme gjelder i de tre sykehusene på Sørlandet, som befinner seg i Kristiansand, Arendal og Flekkefjord.

– Vi har tilgang til det meste av pasientdata, men vi må bruke manuelle rutiner og nødprosedyrer, sier Lars Kittilsen, kommunikasjonssjef ved Sykehuset Telemark.

Helse Vest og Helse Nord er ikke berørte.

USTABILT: Det elektroniske helsesystemet DIPS er storleverandør til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst. Foto: Cosmin Cosma / NRK

Må skrive pasientjournaler for hånd

Ved Oslo universitetssykehus må man nå skrive pasientjournaler for hånd. Sykehuset dekker deler av Oslos befolkning, men har også en rekke nasjonale funksjoner.

– Hele Oslo universitetssykehus er berørt. Det betyr at alt er på papir enn så lenge. De kan skrive ut ting, og de som allerede er innlogget kan skrive ut pasientdata og journal for dem som ligger her, sier pressevakt ved Oslo universitetssykehus, Hedda Holt.

Ifølge kommunikasjonssjef Lars Kittilsen ved Sykehuset Telemark er det innført gul beredskap.

– Datasystemet DIPS er ikke nede, men det er ustabilt. Noen ganger fungerer det, og noen ganger ikke. Så vi har tilgjengelig pasientinformasjon, sier Kittilsen.

Sykehuset tar nå i bruk manuelle pasientjournaler.

Også ved Akershus universitetssykehus har de opplevd problemer med systemet den siste timen. Til NRK opplyser pressevakten at dataproblemene medfører manuelle rutiner som må føres inn digitalt når systemet fungerer igjen.