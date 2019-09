Aldri før har så mange forhåndsstemt ved lokalvalget

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland (H), håper at økt fokus på forhåndsstemming kan føre til at flere stemmer ved valget.

En uke før forrige lokalvalg hadde cirka 330.000 avgitt sin stemme. Til sammen var tallet på forhåndsstemmer cirka 585.250.

– Jeg tror grunnen til at 500.000 har forhåndsstemt så langt i år, er god informasjon og tilrettelegging av valglokalet der folk befinner seg, til tider som passer folks gjøremål, sier Mæland.

Lavere deltakelse ved lokalvalg

Selv om flere og flere velger å forhåndsstemme, er det for noen viktig å stemme på selve valgdagen.

– Noen synes det er greit å få stemmingen unnagjort og vil gjøre det for eksempel mens de er på kjøpesenter, mens andre synes det er høytidelig på selve valgdagen. Jeg tror fleksibilitet er viktig hvis vi skal både opprettholde høy valgdeltakelse og ikke minst øke den.

Kommunal- og moderniseringsminister, Monica Mæland (H) håper at valgdeltakelsen vil øke ved lokalvalg. Foto: Svein Sundsdal

Mæland forteller at valgoppslutningen ved sist lokalvalg var på 60 prosent, mens den var på 78 prosent ved sist stortingsvalg.

– Det er dessverre lavere valgdeltakelse ved lokalvalg, men jeg håper at det høye tallet på forhåndsstemmer betyr at flere engasjerer seg og at flere stemmer også ved lokalvalg.

Tror valgkampen vil bli flytta

Mange har allerede unnagjort stemmingen, men det er fremdeles en kort uke igjen av valgkampen.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, tror at valgkampen vil bli flytta i framtida hvis trenden for forhåndsstemming fortsetter.

Valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, Johannes Bergh, tror ikke valgdeltakelsen blir høyere selv om folk stemmer tidligere. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Det kan bety at valgkampen betyr mindre, fordi folk bestestemmer seg tidligere og avgir en stemme før valgkampen er over, sier han.

Bergh forteller at hvis mange stemmer før valgkampen har kommet ordentlig i gang, så kan det hende at valgkampen blir lengre og starter tidligere.

Han tror også at selv om mange forhåndsstemmer, så betyr ikke det nødvendigvis at valgdeltakelsen går opp.

– Vi har sett tendensen før. Mye tyder på at det er de samme som ellers ville stemt på valgdagen, som nå stemmer på forhånd. Det er ikke nødvendigvis et uttrykk for økt interesse for valget.

Flere og flere stemmer før selve valgdagen. En uke før valget er tallet på 500.000. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Mange steder å stemme

I Norge er det mulig å stemme før selve valgdagen. Før årets kommunestyre- og fylkestingsvalget kan man stemme fra og med 12. august til og med 6. september.

Mange kommuner rundt omkring i landet har flere valglokaler hvor det er mulig å avgi sin stemme før selve valgdagen.

Bare i Oslo kan man forhåndsstemme på 28 steder. Foto: Valgdirektoratet / Google Kartdata 2019

Her kan du se hvor og når du kan avgi din stemme.

Bare i Oslo er det mulig å avgi sin stemme på forhånd av lokalvalget ved 28 steder.