Aker BP har funnet mer olje nær Yggdrasil-feltet

Aker BP skriver at det nye funnet er et mulig tillegg til Yggdrasil-feltet.

Yggdrasil-området ligger rett vest for Bergen i Nordsjøen.

– Vi ser mye potensial rundt Yggdrasil, og vil fortsette aktiv letevirksomhet sammen med våre partnere, sier Per Øyvind Seljebotn, direktør for leting og utvikling i Aker BP, i en pressemelding.

Funnet er på 40 til 90 millioner oljefatekvivalenter, ifølge selskapet. Tidligere har de kommunisert at feltet ville kunne gi 18 til 40 millioner oljefatekvivalenter.

Funnet tilsvarer en omtrent 10 prosent økning i det tidligere estimatet for oljeressurser i Yggdrasil-feltet, som var på 650 millioner oljefatekvivalenter.

Det anslås at første olje fra Yggdrasil vil bli produsert i 2027. Totale investeringer i feltet er anslått til 115 milliarder kroner.

Veldig spennende

Aker BPs funn, er ikke olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) imot. Til NRK sier han at det er opp til oljeselskapet hvor vidt dette skal utvinnes, men:

– Det å finne mer ressurser på norsk sokkel er veldig bra.

Olje- og energiminister Terje Aasland på plattforma Njord i Norskehavet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Aasland mener funnet er med på å gjøre Norge til en trygg og forutsigbar leverandør til et marked som vil ha et stort behov for olje og gass i tiden fremover.

Samtidig mener statsråden at nye funn åpner for «fantastiske muligheter», både for økt velferd innad i landet og for en grønn omstilling.

– Vi skal kutte utslippene fra norsk sokkel, og har en ganske klar plan for det. Vi tar ansvar for det som er vårt ansvar.

Klimamål

Norge sitt klimamål sier hvor mye Norge skal kutte utslippene sine med.

Støre-regjeringen lovet til FN i fjor, at Norge skal kutte 55 prosent.

Men regjeringens tiltaksplan har fått kritikk fra særlig klimaforskere. De mener tiltakene blir for generelle, og ikke konkrete nok.