Aftenposten: Christian Tybring-Gjedde (Frp) gir seg i politikken

– Jeg er ikke motivert til å ta en ny periode på Stortinget, sier Frp-politikeren til Aftenposten.

Den kjente Oslo-politikeren forteller til avisen at han allerede for ett år siden gjorde det kjent internt at dette ville bli hans siste periode.

I dag er han den eneste fra Frp som er valgt inn på Stortinget fra Oslo. I fem perioder, nesten 20 år, har han vært folkevalgt på Stortinget. Der har han markert seg som en av de mest innvandringskritiske stemmene fra Frp.

Tybring-Gjedde har hatt flere i partiet mot seg i det siste. Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) er blitt lansert som en mulig listetopp, noe flere Frp-profiler, som stortingsrepresentant Roy Steffensen, FpU-leder Simen Velle og tidligere nestleder Ketil Solvik-Olsen, har stilt seg bak. Tidligere denne uken lanserte Wara sitt kandidatur til førsteplassen på Frps stortingsliste i Oslo.

Det skriver Aftenposten, som også melder at Fpu-leder Simen Velle håper å kapre annenplassen, mens Frp-profil Aina Stenersen også ønsker å representere Oslo Frp på Stortinget.