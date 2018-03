Advarer om høy skredfare: – Unngå alt skredterreng denne påsken

– Det har begynt å gå naturlig utløste snøskred, men også skred som løses ut av skiløpere. Det har vært ganske stor skredaktivitet både nord og sør i landet.

Det sier Tommy Skårholen, vaktleder ved snøskredvarslinga Varsom.no, til NRK.

Han forklarer at det ikke er uvanlig, med tanke på hvordan været har vært den siste tiden.

Betydelig fare i store deler av landet

Lørdag ligger skredfaren i Nord-Norge på 3-betydelig, unntatt på Helgeland der faren er stor. Også på Vestlandet og Østlandet er skredfaren betydelig.

Skårholen forklarer at grunnen til ustabiliteten er såkalte vedvarende svake lag i snødekket.

– Disse lagene har blitt dannet etter en lang periode med kaldt og tørt vær, og for at dette skal bli ustabilt må det komme snø på disse lagene, og det har vi fått på grunn av nysnø og vind den siste tiden.

Hvordan kan man gjenkjenne skredfarlig terreng? Foto: Erik Johnsen Ekspandér faktaboks Snøskred kan løsne overalt hvor det er snø og 30 grader eller brattere.

Vi deler vanligvis skredterreng inn i to soner, løsneområder og utløpssoner.

Løsneområdet er det området hvor et snøskred starter. Det er i løsneområdet at 30-gradersregelen gjelder. (Under 30 grader bratt løsner det sjeldent snøskred)

Utløpssonen er det området hvor et snøskred stopper opp. I utløpssonen gjelder ikke 30-gradersregelen, så se opp for bratt terreng over deg.

Begynn med å studere turplanen din på kartet. Sjekk brattheten, og se etter alternativer som er slakere enn tretti grader.

Sjekk også turplanen din opp mot appen bratt.no, en app som ved hjelp av fargekoder viser bratthet på kartet.

Man kan også måle bratthet med skistavene, med egne målere etc når man er ute i terrenget.

Så lenge du er i stand til å vurdere bratthet, ute i naturen og i kartet, kan du gjenkjenne skredterreng. Først da har du forutsetninger for å holde god nok avstand. Kilde: Varsom.no

Ber folk unngå bratt terreng

Skårholen ber nå folk i hele landet være forsiktige når de ferdes i fjellet.

– Hvis du ikke har solid kompetanse i å ferdes i skredterreng, bør du unngå terreng som er brattere enn 30 grader. Du må også holde avstand til bratt terreng, for det skumle med forholdene nå er at du kan fjernutløse skred.

Men selv om forholdene er ustabile, ber han ikke folk pakke vekk skiene.

– Vi oppfordrer folk til å gå på ski. Det finnes mange fine steder uten skredfare, det gjelder bare å velge snille turer.

Mer snø i nord

Statsmeteorolog John Smits sier lavere temperaturer kan gjøre det noe tryggere å ferdes i fjellet i sør, men mer snø i nord opprettholder skredfaren. Foto: Linn Blomkvist

De neste dagene ser det ut til at temperaturene vil synke i store deler av landet. Det forteller statsmeteorolog John Smits, som også kan fortelle at skiføret vil holde seg nokså bra de aller fleste stedene gjennom hele påsken.

– Skiforholdene bør være bra. Faktisk er det skiføre i store deler av lavlandet også, spesielt på Sør- og Østlandet.

Men også statsmeteorologen sier man må passe på skredfaren i fjellet. De neste dagene vil det komme snø i nord.

– Det vil komme snøbyger i deler av Troms og Finnmark, og litt i Nordland. Det blir en kald værtype der, med vind opp i liten kuling langs kysten. Det kan bety at det legger seg en del snø, spesielt i hellinger som vender mot sør, sier Smits.

Kaldt og tørt i sør

Lenger sør er det et nedbørsområde som nå beveger seg sørover fra Trøndelag og Møre og Romsdal. Det vil passere gjennom Sør-Norge de neste dagene.

– Rundt mandag eller tirsdag begynner det å gi slipp på de sørvestlige delene av Sør-Norge, og etter det kommer den kalde lufta fra nord. Da går temperaturene ned, og det blir en kald og ganske tørr værtype videre i påsken også her.

Det er gunstig for snøskredfaren sør i landet, men ikke i nord, forklarer Smits.

– At det blir kaldere kan bety at snødekket stabiliserer seg i sør. I Nord-Norge fortsetter disse snøbygene i alle fall de neste dagene, noe som gjør at skredfaren opprettholdes, spesielt i de ytre strøkene, sier meteorologen.