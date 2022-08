Advarer mot ungdomstrend: – Det er skremmende

– Sammen med at interessen for TikTok har økt blant unge de siste årene, ser vi også at det er flere og flere som har lagt ut skremmende klipp av hvordan de bruker elsparkesykler som kan være til fare for seg selv og andre, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim.

Ung i trafikken jobber for å fremme gode holdninger i trafikken. De jobber med tiltak både i skolen og på sosiale medier for å spre godt trafikkvett.

– Må være lov til å ombestemme seg

I sosiale medier ser organisasjonen nå at det er mange som kjører elsparkesykler med to-tre personer, i veldig høy fart eller med kreative løsninger som en sofa eller lenestol. Hun er redd deling på sosiale medier skal bidra til ekstra press, selv om man syns noe virker farlig.

Prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er redd trenden med å kjøre elsparkesykler med møbler kan bli farlig. Foto: Privat

– Det er klart at sosialt press er noe vi kjenner til at ungdom spesielt har en tendens til å bli påvirket av enn voksne. I denne situasjonen her sier jo den ene at de må stoppe, men så sier han andre «Nei, fortsett, fortsett». Så i denne situasjonen her ser det ut som om sosialt press har hatt innvirkning på at de har fortsatt i en lengre strekning, sier Bendheim.

Og legger til:

– Det må være lov til å ombestemme seg, man bør ombestemme seg og si «vet du hva, dette syns jeg ikke er greit». Da er det viktig at man lytter til kameraten sin og ser at det blir for dumt. Man kan ha noen ideer som man tenker at blir kult, men så er man i situasjonen og kjenner at det er farlig. Da må man gi seg, sier hun og viser til videoen i toppen av saken.

Kjører sparkesykkel med stressless Du trenger javascript for å se video.

Oppfordres i sosiale medier

Under videoer der folk har satt sofaer og lenestoler opp på elsparkesykler kommenterer mange at det ser kult ut og at de også må teste med en venn. Det syns Bredheim er vel så skummelt.

– Vi syns det er skremmende at folk i kommentarfeltet sier at de også må prøve også tagger de en venn og skriver at det må vi gjøre i helgen. Det er skremmende fordi det betyr at dette kan få ringvirkninger.

Selv har hun opplevd akkurat det.

– Etter jeg så disse videoene har jeg sett flere i mitt lokalmiljø sitte på kaféstoler og kjørt ut i veien.

Ber foreldre følge med

Hun mener også at ungdommene ikke nødvendigvis får med seg regler, men at foreldrene bør ta ansvar.

– Vi mener foreldrene bør ta større ansvar å vite hva ungene holder på med, oppfordre til hjelmbruk og å forholde seg til trafikkregler. Det er noe foreldrene må lære bort. Ungene er under 15 og kan ikke bli straffet for det, men foreldrene kan få bot eller bli kalt inn til politiet.

Hun viser til at det har skjedd mange stygge ulykker med elsparkesykler og minner om at det er en grunn til reglene.

Det er viktig med strenge regler. Kjenner man noen som har fått en bot vil man kanskje tenke igjennom hva man gjør selv. Men det viktigste man tenker igjennom er om det man gjør selv er farlig, sier Bredheim.

Prosjektlederen understreker at Ung i trafikken ikke er imot elsparkesykler, så lenge bruken er fornuftig.

Elsparkesykkel er et fantastisk fremkomstmiddel, som vi heier på bruken av. Men vi er bekymret for farlig kjøring.