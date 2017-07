– Det er ikke akkurat det beste sjekketrikset å komme med på byen nå. «Jeg er muslim.» Det er litt hat knyttet til det begrepet, og det forstår jeg veldig godt. Den frykten, redselen og frustrasjonen må vi ta på alvor, sier Abid Raja.

Når Venstre-politikeren får spørsmål om hvordan terroren preger ham som muslim, blir han alvorlig i blikket.

– Det er litt brutalt å si det, men jeg tror det er veldig vanskelig i dagens klima å være stolt av å være muslim, sier Raja.

Vil være brobygger

Raja er ferdig med sin første periode på Stortinget, og stiller til gjenvalg for Akershus Venstre. Når NRK vil møte ham for å gjøre et politisk portrett, foreslår han å møtes på Juridisk fakultet i Oslo.

– Jeg var ikke oppdratt til å være en liberaler. Det kan jeg bare si. Jeg var oppdratt til å være en pietistisk, konservativ muslim. Og det var jeg også som ungdom. Veldig konservativ, sier han.

Men Raja fikk sjanser på skolen og universitetet som satte ham på et annet spor. Etter en karriere som samfunnsengasjert jurist, valgte han å gå inn i politikken.

– Jeg tror vi trenger litt mangfold på Stortinget. Ikke for mangfoldets skyld, men fordi vi trenger noen til å preke disse verdiene. Jeg tror vi trenger brobyggere i dette samfunnet, og jeg ønsker å være den brobyggeren, sier han.

Abid Rajas bidrag til NRKs politiske slagordkonkurranse: «Stem på bror, så blir det fred på jord.» Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Forstår frykten

Han mener slike muligheter er det som skal til for å unngå at unge innvandrere radikaliseres.

– Det norske samfunnet ga meg de mulighetene, både barneskolene og bibliotekarene som så meg, mulighetene jeg fikk på universitetet og arbeidslivet, har gjort meg til den jeg er i dag. Vi trenger god barnehage, god SFO, og god skole. Nærmiljøer med fritidsaktiviteter. Gode rollemodeller, sier Raja.

Likevel – all den tid det finnes radikaliserte muslimer i Norge og Europa, forstår han folk som blir redd muslimer.

– Vi har sett så mange angrep. Manchester, London, Berlin, Brussel, Nice ... det er jo overalt. Og når vi vet at vi har fremmedkrigere selv og at det er terrorfare også her i Norge, så er det ikke unaturlig at folk blir redde for muslimer og islam, sier Raja.

– Men jeg håper hvite nordmenn skjønner at brune nordmenn og muslimer selv er redde for den samme terroren. Vi er jo fanget i den samme spiralen. 99 prosent av muslimene, også i Norge og Europa, er jo fredelige. Det er den ene prosenten som er klin gærne. Og den prosenten må PST følge veldig nøye med på, legger han til.

