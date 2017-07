Lahlum vil gjerne betale én million i skatt

– Jeg hadde som et mål å kvalifisere meg til å betale formuesskatt, og at skatten samlet skulle bli over én million kroner i året. Det er et mål jeg har klart å nå noen år, til tross for en del anstrengelser fra regjeringen andre veien, sier Hans Olav Lahlum.

– Jeg har ikke fått skatteoppgjøret for i fjor ennå, men jeg tror ikke at jeg klarte det denne gangen. For inntektene gikk litt ned og regjeringen kom med nye skatteletter, fortsetter han.

Forfatteren, historikeren og sjakkentusiasten kan få nok en tittel på CV-en til høsten. I år stiller han til valg i hjemfylket Oppland, og kan dermed bli stortingsrepresentant for SV.

– Formuesskatten kunne godt vært høyere. Jeg har god råd til å betale litt mer i formuesskatt, og det har stort sett alle med stor formue. Jeg ønsker et omfordelende skattesystem, og som del av det er det helt greit om formuesskatten stiger litt, sier han.

PORTRETT: I sommer møter du 25 stortingskandidater i P2. Her er Hans Olav Lahlum i samtale med journalist Lilla Sølhusvik. Foto: NRK

Ikke helt A4

Det var en årsinntekt på 2,3 millioner og en formue på 3,7 millioner som utløste den høye skatten i 2015. Det gjør ham verken til en vanlig skattebetaler eller en vanlig SV-er. Men Hans Olav Lahlum er blitt vant med å være annerledes.

– Jeg opplever veldig positive reaksjoner, ikke minst fra unge mennesker, for at jeg har stått fram med å være den jeg er, og å åpent innrømme at jeg ikke er helt A4. På godt og vondt har jeg alltid vært en som har skilt meg litt ut, sier han.

Da det ble slutt med kjæresten for noen år siden, valgte han å barbere halve skjegget «for en kort sørgeperiode». Han har aldri kjørt bil, drikker ikke alkohol, og kan ikke huske å ha danset i sitt voksne liv.

– Jeg har et litt ja-ja/nei-nei-forhold til ting. Jeg sier ja til en del interessante ting som jeg ønsker å drive med, og så er det en del ting jeg sier nei til som jeg ikke ønsker å drive med, sier Lahlum.

Mer sosial

SLAGORD: Hans Olav Lahlums bidrag i NRKs uhøytidelige slagordkonkurranse for høstens stortingsvalg. Foto: NRK

Lahlum sier selv at han var «et avvikende case» som barn. Men han har blitt mer sosial med årene, og gruer seg ikke til å stå på stand for å snakke med potensielle velgere i valgkampen.

– Men jeg vil mene at jeg også var sosial som barn. Problemet var bare at jeg ikke hadde sosiale arenaer som var tilpasset den jeg var. Når noen sikkert oppfattet at jeg var litt tilbaketrukket, så var det rett og slett fordi jeg ikke hadde så mye interesse for det mine jevnaldrende ba meg med på, sier han.

Selv tror han sjansen er 30–35 prosent for at han kommer inn på utjevningsmandat i Oppland og blir stortingsrepresentant til høsten.

NRK intervjuer 25 stortingskandidater i serien Politiske portretter denne sommeren. Alle kandidatene stiller med et bidrag til en uhøytidelig slagordkonkurranse. Lahlum har valgt «Ja til et sterkt, åpent og inkluderende fellesskap».

– Det er veldig viktig. Fellesskapet og det individuelle flyter i stor grad sammen. Man trenger et sterkt fellesskap nettopp for å sikre valgfrihet og reell frihet i hverdagen for enkeltmennesker, forklarer han.