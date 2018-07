Abid Raja: – Håper Zaman blir løslatt i morgen

– Jeg har stor tro på at han kommer til å bli løslatt på rettsmøtet som vil bli gjennomført i morgen, sier stortingsrepresentanten til NRK.

Raja har tidligere sagt at norske myndigheter bør gripe raskt inn for å få løslatt TV 2-journalist Kadafi Zaman, som sitter varetektsfengslet i Pakistan.

Har du hatt kontakt med pakistanske myndigheter om saken?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere på det nåværende tidspunkt.

Journalisten ble arrestert fredag rett etter klokken 13, da han skulle være med å rapportere direkte fra Gujrat, nord i landet. Der var det protester og demonstrasjoner i forbindelse med valget som finner sted i Pakistan 25. juli.

Fra fengselet har Zaman fortalt til egen kanal at politiet trakasserte og var svært voldelige mot aktivister under demonstrasjonene. Selv skal Zaman ha blitt angrepet og slått med køller.

– Jeg var vitne til ekstrem voldelig atferd fra politiet som brukte køller for å stanse aktivistene, sier journalisten.

Ifølge Aftenposten, som har besøkt Zaman på politistasjonen i Gujrat der han nå sitter i varetekt, har han blåmerker, synlige hevelser på armene og slagmerker på ryggen.

Pakistansk politi mener journalisten deltok i demonstrasjon da han ble arrestert, skriver avisen. Det er imidlertid forbud mot politiske demonstrasjoner i forbindelse med valget.

Abid Raja (V) sier anklagene mot journalisten er absurde. Foto: Terje Haukenes / NRK

Zaman er sammen med 38 andre anmeldt for drapsforsøk og ordensforstyrrelse.

– Det er helt absurd det han er anklaget for, sier Raja.

TV2: – Vi har ett fokus, og det er at han slipper fri

Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, sier kanalen ikke er i direkte kontakt med Zaman.

– Han har alvorlige beskyldninger mot seg fra politiet. Siden jeg ikke har vært i direkte kontakt med ham, er det vanskelig for meg å spekulere konkret i hva som har skjedd, sier hun.

Hun forteller at TV 2 får opplysninger om den fengslede journalisten via familie og andre på stedet som har delvis kontakt med ham.

– Det vi vet er at Kadafi Zaman fortsatt sitter på en celle på en politistasjon sammen med flere andre. Vi har også fått melding om at han har det bra etter forholdene. Han har fått vann og mat, og vi er ganske sikre på at han har det greit.

Solbrække bekrefter at Zaman har fortalt om brutal behandling fra politiet i Pakistan, og at han skal ha flere blåmerker på overkroppen.

Nyhetsredaktør i TV 2 Karianne Solbrække sier kanalen fokuserer på å få Zaman trygt tilbake til Norge. Foto: TV 2

Sist TV 2 var i direkte kontakt med journalisten, var fredag klokken 12.47. Nå håper de på løslatelse, og på å få den fengslede journalisten hjem igjen.

– Vi har også fått informasjon om at det skal være et rettsmøte i morgen tidlig, og vi håper på at saken skal løse seg da. Vi i TV 2 har ett fokus, og det er at han skal slippe fri fra arrest og komme trygt tilbake til Norge.

Har dere fått noen signaler fra norske eller pakistanske myndigheter om at det kan gå mot løslatelse?

– Vi er i tett dialog med utenriksdepartementet og ambassaden i Islamabad. Det er ingen som kan forutse hva en lokal rettsinstans i Pakistan gjør i morgen, så vi har bare godt håp og tro om at dette skal ordne seg til slutt og så raskt som mulig.

UD: Har kontakt med ham

Pressevakt i Utenriksdepartementet, Kristin Enstad, sier at de jobber for fullt med saken.

– Dette er en sak vi følger opp fra Oslo, og fra ambassaden i Islamabad. Vi har kontakt med pakistanske myndigheter på ulike nivåer.

– Vi har også kontakt med vedkommende selv, og har bedt om tillatelse til å besøke ham i fengselet.