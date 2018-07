TV 2-reporter arrestert i Pakistan

Journalisten skal ha blitt arrestert da han dekket demonstrasjoner i Gujrat, nord i Pakistan fredag, melder TV 2.

Det har vært store demonstrasjoner i forbindelse med valget i Pakistan som finner sted 25. juli.

Før han ble arrestert rapporterte Zaman fredag om at politiet gikk til massepågripelser av politikere som støtter tidligere statsminister Nawaz Sharif. Han skrev på sin Twitter-konto at han var sjokkert over hvordan politiet oppførte seg angående valget i Pakistan.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Krevende arbeidsforhold

Han beskrev også arbeidsforholdene som svært krevende, skriver TV 2 på sine nettsider.

– Kadafi er en av våre mest erfarne reportere, med langt erfaring fra risikoområder. Vi har ikke hatt mulighet til å snakke med ham direkte, og vet dermed for lite om situasjonen til å kunne si så mye mer akkurat nå. Det viktigste for oss er å få han ut av varetekt og i sikkerhet, sier Karianne Solbrække, nyhetsredaktør i TV 2, og legger til:

– TV 2 reagerer sterkt på at vår reporter er arrestert når han forsøker å gjøre jobben sin som journalist. Dette er svært alvorlig, skriver de på sine nettsider.

TV 2 opplyser på sine nettsider at Zaman er på ferie i Pakistan sammen med sin familie, men at han var klar til å jobbe dersom det skulle bli behov for det.