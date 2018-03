 – Ingen effektiv metode for å bli kvitt skjeggkre

– Jeg håper inderlig at eksperter snart finner den endelige løsning på dette voksende problemet, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If forsikring til NRK.

Fra og med 3. mars har If unntatt bekjempelse av skjeggkre i forsikringsvilkårene, opplyser selskapet.

– Forsikring skal bidra til å løse et problem, men ekspertene har ennå ikke funnet en måte å utrydde skjeggkre på. Derfor mener vi det er mest ryddig å si at vi ikke dekker utrydding, siden det ikke går, fortsetter Berge.

Økende problem

Fra skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013, har antallet økt i rekordfart. Skjeggkreet er observert over hele landet, og trives aller best i nye og moderne boliger.

Bare det siste året har antall tilfeller doblet seg, sier Johan Mattson i Mycoteam, som er et rådgivende firma innen bygningsskader.

Skjeggkre er et økende problem i norske hjem. Foto: Mycoteam

Limfeller

Dersom uhellet skulle være ute, sender If skadedyreksperter hjem til kundene for å minimere problemet.

– Vi kan sette ut såkalte limfeller som trekker til seg skjeggkreene, men man får ikke tak i alle. Problemet kommer igjen og igjen, derfor er det mest ryddig å si at vi ikke kan dekke utrydding slik det er i dag, sier Berge.

Limfeller trekker til seg skjeggkre. Foto: Mycoteam

Fire av seks forsikringsselskaper NRK har snakket med dekker ikke bekjempelse av skjeggkre (to av dem opplyser at de krever en tilleggsforsikring) i sine innbo- eller bygningsforsikringer.

To av selskapene som svarer at de dekker skjeggkre, er Gjensidige og Sparebank1.

Skadeforebygger Theresa Nielsen i Sparebank1 sier det er vanskelig å få has på skadedyrene, men at det forskes på nye metoder for å fjerne dem.

– Det har vært en tredobling av antall bekjempelser fra 2016 til 2017, og det forventes en ytterligere dobling i år, sier Nielsen.

Helse og hjem

Nielsen sier skjeggkre kan bli med hjem fra ferie, men at de også kan komme inn i huset under renovering eller nybygging, ettersom de følger med i materialer og møbler.

– De kan bli ganske store – over en centimeter, men de er ikke farlige for mennesker, sier hun.

Skjeggkre gjør under normale forhold liten skade, ifølge Folkehelseinstituttet, men de blir regnet som skadedyr ettersom mange synes de er ekle og ubehagelige.

– Det er skikkelig kjedelig å få det i huset sitt, men det er først og fremst det det er. For de gjør ikke så mye fysisk skade, sier Berge i If.