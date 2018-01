– Jeg gruet meg for intervjuet. Det var den eneste sjansen jeg hadde. Det som overrasket meg da jeg satte meg ned, var at de tok CV-en min, og snudde den opp ned. De spurte: Hva slags person er du? sier Mohamed Adli Mohamed.

– Jeg ble veldig rørt. Så da jeg fikk sjansen, ville jeg vise dem at de ikke hadde gjort noen tabbe.

Mohamed startet på Hotel Grand Central i Comfort-kjeden i Østbanehallen i februar i fjor, og fikk fast jobb i høst som resepsjonist. Han er nå den beste selgeren av Choice-medlemskap på hotellet.

Hotelleier Petter Stordalen sier han har 170 nasjonaliteter ansatt på hotellene sine i Skandinavia. Omtrent halvparten av dem som er i arbeidspraksis finansiert av Nav, får fast jobb.

– Hver dag gleder jeg meg til å komme på jobb, sier Mohamed, som er blitt en dyktig resepsjonist. Foto: Ketil Kern / NRK

– Jeg har hundrevis av historier om de som har stått utenfor med hull i CV-en, og som har kommet inn. Mohammed vant vervekampanjen første året han jobbet her, som er helt utenkelig. Han vant tur til Dubai, og han skal til vår store vinterkonferanse. Han er bare en av mange hundre stjerner som vi har, sier Stordalen.

Mohamed er nå 29 år. Han kommer fra Somalia, men vokste opp i Norge. For en tid tilbake kom Mohammed til Choice-hotellene fra noe som heter PS Hotel. Det gir folk med trøblete bakgrunn arbeidstrening.

Når de er klare, utplasseres de på hoteller.

– Det er fantastisk for Mohamed, men det er også viktig for oss, og vårt samfunnsoppdrag. Men aller viktigst er det for bedriften, sier hotelleier Petter Stordalen. Foto: Ketil Kern / NRK

– Ikke for å være snill

– Jeg gjør ikke dette for å være snill. Jeg gjør det for at det også gir selskapet stor verdi. Inkuldering har en stor verdi for den enkelte, som Mohamed. Det er fantastisk for ham. Men det er også viktig for oss, og vårt samfunnsoppdrag. Men aller viktigst er det for bedriften, sier Stordalen.

– Hos oss skal alle, selv om de har et hull i CV-en, få en sjanse.

– Hvorfor er det viktig?

– Fordi mangfoldet gjør at du blir en bedre bedrift, og det er ikke minst viktig for samfunnet. Det at mange blir stående utenfor er farlig, og en sløsing med ressurser. Vi kaster bort penger på hender som ikke er virksomme, sier Stordalen.

Målet er å få flere av dem som står utenfor til å komme i arbeid, og å bli skattebetalere som kan fø sin egen familie.

– 50 prosent suksessrate er fantastisk, sier Stordalen. Han sier at det har vært viktig med fadderordninger og oppfølging av dem som kommer inn.

Fellesforbundet: – Blandede erfaringer

– Først og fremst er det veldig bra at de store hotellkjedene tar inn folk på slike tiltak, men det krever en god del av de bedriftene de skal ut i, sier Claes Delp i Fellesforbundet. Foto: Morten M. Loberg / Fellesforbundet

Forbundssekretær Claes Delp i Fellesforbundet sier til NRK at det å ta inn folk gjennom lønnstilskuddsordningen stiller store krav til bedriftene.

Tilbakemeldingene fra de tillitsvalgte i medlemsbedriftene er blandet.

– Vi er litt skeptisk til om det finnes en reell mulighet til å få jobb for disse folkene i den andre enden. En del av våre tillitsvalgte sier at de som har vært på tiltak ikke er blant dem som står først i køen når bedriften skal ha ny arbeidskraft, sier han.

– Først og fremst er det veldig bra at de store hotellkjedene tar inn folk på slike tiltak, men det krever en god del av de bedriftene de skal ut i, sier Delp.