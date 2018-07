– Veldig få av mine single venner har ikke hatt klamydia

– I dag har ikke kondomer en plass i ungdommers kultur. Det er ikke vanlig å tenke at det er et bra prevensjonsmiddel som kan brukes, sier Marthe Emilie Hansen.

Seks av ti nordmenn er ikke villige til å tre på kondomet når en ny sexpartner står for tur, viser tall fra RFSU.

FLAUT: Marthe Emilie Hansen (21) tror mange ungdommer synes det er flaut å dra frem kondomet fordi lærerne som underviste i kondombruk var flaue selv. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Klamydia-tallene i Norge har stått på stedet hvil i mange år, med mellom 21.000 til 25.000 påviste tilfeller de siste ti årene, ifølge statistikk fra 2017 i Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

Antall smittede med gonoré har også økt kraftig de siste årene, og ekspertene er bekymret for om det i hele tatt vil eksistere bakterier som ikke er resistente mot antibiotika i fremtiden.

Kondomet er ikke en del av det norske kulturen, mener Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn.

– Vi må få kondombruk til å bli en del av samfunnet, sier Aarvold.

- Burde vært litt kleinere å ha «klamma» Du trenger javascript for å se video.

– Uvanlig å bruke

– Veldig få av min single venner som ikke hatt klamydia. sier Hansen.

Det er i aldersgruppen 20–24 år det blir påvist flest klamydiasmittede.

SKJOLD: – I dag lærer vi at kondomet er et slags skjold man må bruke for å beskytte seg mot noe skummelt. Det burde vært fremstilt som et redskap som kan gjøre opplevelsen bedre både under og etter sex, sier Benjamin Goksøyr (21). Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Hun og vennene Silje og Benjamin mener det mangler en holdning blant unge voksne om å bruke kondom. I dag har kondomet lav status, mener studentene.

– I guttegjengen er det mer vanlig å snakke om hvor lenge kondomene du har i lommeboka har ligget der uten å ha blitt brukt, sier Goksøyr.

Studentene mener at mange unge voksne ser på kondomet som noe som er flaut å skulle dra frem under sex.

En kjønnssykdom er derimot noe som mange ikke er så redde for å få fordi det oppleves som enkel sak å kurere, ifølge studentene.

– Det burde vært mindre kleint å bruke kondom, og mer flaut å få klamydia, sier han.

DYRT: – Vi jenter bruker et par tusen på spiral for å beskytte oss mot å bli gravid. Da er det nok mange som ikke gidder å bruke penger på kondomer i tillegg, sier Silje Brekke Bakken (21). Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

21-åringene opplever at det er sjeldent at man snakker om kondom.

– Jeg har aldri hatt en ordentlig samtale med noen om kondomer. Det er derimot vanlig å snakke om prevensjonsmidler som p-piller og spiral, sier Bakken.

– Bør ha skuff med kondomer hjemme

Flere ungdommer bekymrer seg for å bli gravid enn å få en kjønnssykdom, ifølge RFSU.

– Nå vet flere og flere foreldre at ungdommene bruker p-piller eller spiral, sier Trine Aarvold, lege ved Sex og samfunn.

Men vi henger derimot bakpå når det gjelder normalisering av kondombruk, ifølge Aarvold.

– Jeg mener foreldre kan ha en skuff hjemme med kondomer, som de oppfordrer unge til å ta kondomer fra. Å bruke kondom bør ikke være noe man trenger å skjule eller skamme seg over, sier hun.

DELER FOR LITE: – Man snakker ikke om erfaringer rundt hvilket kondom som er best, eller går til helsesøster for å spørre om råd om kondomer på samme måte som man gjør med hormonell prevensjon, sier Aarvold til NRK. Foto: Kai Myhre

Hun mener at voksne først må vise at det ikke er noe flaut med kondomer.

– Unge er redde for å bli fersket med kondom og det er trist. Alle bør ha kondom liggende i sekken og det burde vært helt naturlig, sier legen.

– Man bør starte med holdningsskapende arbeid tidlig. Akkurat som man lærer barn å bruke hjelm eller plukke søppel, sier hun.

Vil ha hyppigere kondomtrening

Lærerplanen på ungdomsskolen stiller ingen krav til akkurat hvilket skoleår, hvor ofte og hvordan seksualundervisning skal bli gjennomført.

Seksualundervisning dekkes av flere fag gjennom grunnskolen. Utdanningsdirektoratet har derfor ingen oversikt over hvordan de forskjellige skolene legger opp undervisningen.

Slik gikk det da ungdomsskoleklassen til Marthe Emilie Hansen måtte bruke alternative gjenstander for å øve på å tre på kondom:

Byttet ut bananen med stolben Du trenger javascript for å se video.

– Undervisningen bør bli bedre ved at den gjentas hyppigere, for eksempel to ganger i løpet av et skoleår gjennom hele ungdomsskolen, sier Aarvold.

– Da vil de unge få et naturlig forhold til kondomer i tillegg til å bli bedre til å tre på kondomet, sier hun.

SKAL FORNYE: – Skolen er en veldig viktig arena og både Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet jobber for tiden aktivt for å revitalisere seksualitetsundervisningen i skolen, sier Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. Foto: Eirik Pessl-Kleiven

Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet, er enig at seksualundervisning må gjentas hyppigere.

– Det er viktig med praktisk ferdighetstrening. Øving på å tre på kondom bør gjentas og bør naturlig nok foregå før en faktisk har bruk for det i virkeligheten, Ellen Margrethe t

Hun mener også at elever må tilegne seg ferdigheter i å forstå når det er smart å bruke kondom:

– Like viktig er det å trene på selve kondomsituasjonen, altså hva som skal til for at flest mulig ser på det å bruke kondom i de situasjonene der det er smart som en selvsagt ting.