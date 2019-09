– Raja trur han har monopol på rett menneskesyn

Jon Helgheim meiner angrepa på Framstegspartiet frå venstrepolitikaren Abid Raja blir stadig meir malplasserte. At Raja opptrer som eit slags moralpoliti, som meiner han har rett til å vere overdommar over kva Frp skal seie eller ikkje seie.

– Det er ikkje politikken som er viktig for han, det er retorikken. Han trur visst han har monopol på rett menneskesyn, seier Jon Helgheim til NRK.

Nytt angrep frå Raja

Abid Raja (V) held fram med angrepa sine på Framstegspartiet. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Abid Raja kom med eit nytt angrep på partileiar Siv Jensen og Framstegspartiet i dag. I podkasten «Kristiansen og Kolve» sa han blant anna at Siv Jensen, med sin retorikk og språkbruk, bryt ned staten sin autoritet .

Han lovde også at det skal bli mykje tøffare for Frp og Venstre framover. Raja seier at Venstre skal vere samarbeidsvillige i praktisk politikk, men at dei kjem til å vere 100 prosent kompromisslause når det gjeld retorikk og partiet sine ideal.

Jon Helgheim gjer det klart at Framstegspartiet kjem til å halde fram med å bruke uttrykk som snikislamisering.

– Vi meiner at det skjer. Vi likar det ikkje og jobbar imot det. Og då bør Abid Raja heller ta den politiske debatten med oss og ikkje halde på med denne skitkastinga, seier han.

Mener bruk av «snikislamisering» bidrar til muslimhets

Kjønnsdelt symjeundervising

Som eksempel på snikislamisering nemner Frp-politikaren innføring av kjønnsdelt symjeundervisning på grunn av ein muslimsk elev, eller bruken av barnehijab eller innføring av såkalla sharia-lån. Han meiner dette er tilpassing til muslimske skikkar som ikkje høyrer heime i det norske samfunnet.

– Tilpassingsstrategien er gjennomført og mislukka, derfor vil vi ta eit oppgjer med denne politikken, seier Jon Helgheim.

Han forsikrar om at partiet sin politikk er godt fundamentert, og at dei meiner at fleire menneskeliv blir redda ved å hjelpe menneske i nærområda.

Statsminister Erna Solberg (H) er i New York og har ikkje høve til å kommentere saka i kveld.

