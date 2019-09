Raja: – Det kommer til å bli vondere for Frp å møte Venstre

– Siv Jensen, med sin retorikk og sin språkbruk, bryter ned statens autoritet.

Det sa Abid Raja (V) da han var med på podkasten «Kristiansen og Kolve» mandag kveld.

Han gikk til nye angrep på Siv Jensens og Frps retorikk. Raja kom også med et løfte for samarbeidsklimaet mellom regjeringspartnerne Venstre og Frp.

– Det kommer til å gjøre vondere for Frp å møte Venstre fremover. Vi skal fortsette å være samarbeidsvillige i praktisk politikk, men vi kommer til å være 100 prosent kompromissløse når det kommer til retorikk og våre idealer, sa Raja før han fortsatte.

– Hvis Frp har hatt det vondt til nå, så kommer det til å bli verre.

Anklaget Frp for «brun propaganda»

Bråket mellom Raja og Frp tok av da Raja anklaget regjeringspartner Frp for å spre brun propaganda i Aftenposten.

I et intervju med NRK tok Raja et knallhardt oppgjør med Frp.

– Vi skal si klart og tydelig fra hver gang Siv Jensen eller Sylvi Listhaug kommer med brun propaganda. Da skal ikke lenger Venstre tie. Å tie er å akseptere. Og jeg nekter i fortsettelsen å akseptere, sa Raja.

ORDKRIGEN: Siv Jensen og Frp har havnet i en regelrett ordkrig med Abid Raja og Venstre. Foto: Hans L. Andreassen / NRK

Uttalelsene fikk flere i Frp til å reagere kraftig.

«Grensen er nådd,» konkluderte Per-Willy Amundsen, stortingsrepresentant for Frp og tidligere justisminister i Solberg-regjeringen.

– Det er så spinnvilt at man nesten ikke tror det er mulig. Det kommer mye rart fra den kanten, men denne gangen har Abid Raja gått for langt, sa Amundsen til NRK.

Siv Jensen var heller ikke imponert.

– Vi er vant til mange rare synspunkt og meninger fra Abid Raja som gjør det vanskelig å ta ham på alvor.

Ordkrigen fortsetter

NYE HØYDER: Konflikten mellom Venstre og Frp har fått en ny omdreining med Abid Rajas nye utspill. Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Raja mener også at Jensens fortsatte bruk av uttrykket «snikislamisering» undergraver både statens og statsminister Erna Solberg (H) sin autoritet.

– Erna Solberg har sagt at det ikke finnes snikislamisering i Norge og at vi ikke skal bruke det uttrykket i Norge. Siv Jensen bør ta inn over seg hva det begrepet gjør med oss som folk, at det bidrar til å bygge ned statens idealer og bygge ned samholdet mellom befolkningsgruppene, sier Raja til NRK etter opptaket til podkasten.

Han sier det rammer alle nordmenn.

– Siv Jensen, som nummer to i regjeringen, bør være en bedre rollemodell. Hun bør tilta seg kritikken hun har fått og si at hun legger begrepet vekk. Kan hun ikke det, så bør hun i hvert fall lytte til statsministeren, sjefen i regjeringen, sier Raja.