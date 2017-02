Studien som er gjennomført ved Institutt for helse og velferd ved Universitetet i Helsinki, ble nylig publisert i tidsskriftet American Journal of Epidemiology. Den konkluderer med at store mengder lakris ikke er bra for fosteret, skriver Forskning.no

De finske forskerne undersøkte hvilken virkning et høyt inntak har på den kognitive utviklingen – tankeutviklingen – til barna, og fant ut at de som hadde mødre som spiste store mengder lakris under svangerskapet, presterte dårligere på de kognitive testene.

I undersøkelsen ble et høyt inntak definert som 500 milligram glycyrrhizin – det naturlige søtstoffet i lakris – eller mer i uken. Det tilsvarer omtrent et kvart kilo lakris i uken.

Dårligere hukommelse

Av de 378 barna som deltok i studien, presterte de som hadde fått i seg mye lakris, dårligere når de fikk oppgaver som målte hukommelse.

De hadde også flere ADHD-lignende problemer enn andre barn, ifølge opplysninger fra foreldrene.

Ifølge forskerne kan effekten av et høyt lakrisinntak sammenlignes med hva en fyllekule gjør med fosteret under svangerskapet. I rapporten peker de på sammenlignbare problemer som adferdsvansker og dårligere kognisjon.

– På samme måte som kvinner blir advart mot å drikke alkohol under svangerskapet, bør de informeres om farene ved å spise for mye lakris, heter det i rapporten.

Advarer gravide

Forskerne bak rapporten mener at det er viktig å informere gravide og kvinner som planlegger å bli gravide, om de skadelige effektene som lakris og andre matprodukter med lakris kan ha på fosteret.

I Finland har de vært klar over at et høyt inntak av lakris kan være skadelig for fosteret i flere år – allerede i 2009 fant de at 8-åringer som hadde mødre som spiste mye lakris da de var gravide hadde redusert hukommelse og verbalt ordforråd.

I januar i fjor kom lakris inn på listen over mat som ikke er anbefalt til gravide kvinner i januar i 2016. Slik er det ikke i Norge.

Avdelingsdirektør for ernæring og forebyggende helse i Helsedirektoratet, Henriette Øien. Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet, som utarbeider retningslinjer for anbefalt kosthold for gravide, fraråder ikke kvinner å spise mot å spise mye lakris.

Avdelingsdirektør for ernæring og forebyggende helse i Helsedirektoratet, Henriette Øien, sier til Forskning.no at er viktig å ha et variert kosthold.

– Det viktigste er å spise variert, og unngå nikotin og alkohol og for mye sukker og salt. Generelt advarer vi mot å spise mer enn 500 gram rødt kjøtt og bearbeidede kjøttprodukter, og vi advarer gravide mot å få i seg matvarer som kan inneholde listeria og toksoplasmose, sier hun til Forskning.no.

Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Helsedirektoratet onsdag.