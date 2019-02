– Frafaller terrorsiktelsen mot russisk statsborger

FRAFALLER TERRORSIKTELSE: Jeg har fått vite at terrorsiktelsen formelt vil bli frafalt ved neste fengslingsmøte, sier advokat Ola Lunde. Foto: Paal Wergeland / NRK

PST har frem til nå etterforsket saken som et terrorangrep.

Les også: PST etterforsker knivstikking i Oslo som terror

Dagen etter angrepet opplyste PST at den siktede selv hadde gitt uttrykk for at det var snakk om et terrorangrep, men etter noen dager endret mannen forklaring, og sa at han aldri har hatt terror som hensikt.

– Jeg har fått vite at terrorsiktelsen formelt vil bli frafalt ved neste fengslingsmøte, som skal være fredag, sier advokat Ola Lunde til NRK onsdag ettermiddag.

Han antar at mannen, som kommer fra den russiske republikken Basjkortostan, vil bli siktet for drapsforsøk, og at voldsavsnittet hos Oslo-politiet vil overta etterforskningen av saken.

– Det stemmer at terrorsiktelsen frafalles, sier seniorrådgiver i PST, Annett Aamodt.

Hun bekrefter overfor NRK at siktelsen nå gjelder drapsforsøk.

Samtykker til varetekt

Vil han stille opp i fengslingsmøtet på fredag?

– Han har samtykket til fire nye uker i varetekt, så det blir bare en skriftlig behandling, sier Lunde.

Forsvareren sier 20-åringen har vært igjennom en såkalt prejudisiell observasjon.

– Den har konkludert med at han kan ha vært i en situasjon hvor han ikke var tilregnelig. Det medfører at det vil bli oppnevnt to rettspsykiatriske sakkyndige som vil foreta en grundig utredning av ham.

Tilfeldig offer

Den 25 år gamle kvinnen, som ble knivstukket, skal ha vært et tilfeldig offer. Hun ble operert på sykehus og var utenfor livsfare etter noen dager.

Dagen etter angrepet forklarte 20-åringen at han var inspirert av terrorangrep, som angrepet i Paris i november 2015 som kostet 130 mennesker livet, og angrepet i Berlin i desember 2018.

Denne forklaringen gikk han senere bort fra.