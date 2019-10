– Alle mesterskap i Qatar burde vært boikottet

– Norge burde boikottet samtlige internasjonale mesterskap i Qatar. Disse mesterskapene bidrar til at Qatar trenger flere fremmedarbeidere som de behandler som moderne slaver, sier Melnæs til NRK.

Qatar har i tillegg til det pågående verdensmesterskapet i friidrett de siste årene blant annet arrangert håndball-VM, bokse-VM, svømme-VM to ganger og VM i landeveissykling. Det utvilsomme høydepunktet kommer om tre år når landet skal være vert for VM i fotball.

I forbindelse med disse mesterskapene har landet internasjonalt fått kraftig kritikk for ikke å respektere menneskerettigheter.

Foto: Lise Åserud / Scanpix

Utlendinger utgjør godt over 90 prosent av Qatars totale arbeidsstyrke og landet har blitt beskyldt for å utnytte fattige utenlandske arbeidere i byggebransjen. Mange av dem som jobber med å bygge arenaene til de mesterskapene Qatar arrangerer, har jobbet under slavelignende forhold med elendig sikkerhet.

– Apartheidstat

Flere hundre fremmedarbeidere skal så langt ha mistet livet i forbindelse med bygging av VM-arenaer i Qatar, ifølge blant andre Humans Right Watch (HRW).

– Hver gang idretten legger et mesterskap til Qatar så dør enda flere fremmedarbeidere og lever under apartheid, sier Melnæs.

Særlig det såkalte kafala-systemet, som begrenser arbeidernes bevegelsesfrihet og kritikerne kaller et rent slaveriopplegg, har vært omstridt.

Qatar har lovet å avskaffe systemet, og i 2018 innførte landet et nytt system som skulle sikre arbeidernes rettigheter. Men i en ny rapport fra Amnesty kom det nylig frem at fremmedarbeidere i landet fremdeles arbeider under fryktelige forhold.

Melnæs har selv vært i Qatar og laget reportasjer fra landet for Josimar. Han sier at fremmedarbeiderne og de lokale fagforeningene han har pratet med der er klokkeklare på at Qatar er en apartheidstat.

– Hvordan ville verdenssamfunnet reagert dersom Sør-Afrika på for eksempel 70-tallet fikk arrangere et internasjonalt mesterskap? De ville aldri latt det skje, sier Melnæs.

Flere tusen bygningsarbeidere har så langt vært engasjert i arbeidet med å oppføre stadionbyggene som skal benyttes under mesterskapene Qatar skal arrangere. Her fra byggingen av Khalifa International Stadium hvor friidretts-VM nå pågår. Foto: AFP

– Får renvaske imaget gjennom idrett

Journalisten kaller regimet i Qatar «totalitært» og mener idrettstoppene tillater at landet renvasker imaget sitt.

– De store mesterskapene et propagandaverktøy for autoritære regimer. Idretten lar seg bruke. Det medfører at helt grunnleggende menneskerettigheter blir brutt i stor skala, sier han.

NRK tok i forbindelse med kritikken mot Qatar i forrige uke kontakt med myndighetene i landet. De sier de er klar over den siste rapporten som ble publisert av Amnesty International og mener de har gjort store fremskritt i sine arbeidsreformer.

– Vi fortsetter å jobbe med ikke-statlige organisasjoner som internasjonale arbeidsorganisasjoner for å sikre at reformene blir vidtrekkende og effektive. Alle problemer og forsinkelser med vårt system vil bli grundig tatt hånd om, skrev det statlige kommunikasjonskontoret i Qatar i en e-post.

Mandagens gullvinner Karsten Warholm sa til NRK i forkant av VM føles litt hyklersk å dra til Qatar og løpe med tanke på hvordan arbeiderne i landet blir behandlet. Men for han har det ikke vært aktuelt å boikotte.

– Jeg har innsett at jeg bare får være en forbasket hykler, dra ned dit og springe, og så komme meg hjem, sa Warholm.

Khalifa International Stadium i Doha er bare et av mange idrettsanlegg som har blitt oppført av Qatar de siste årene for å vise frem landet i forbindelse idrettsarrangementene de landet skal være vert for. Foto: Ibrahem Alomari

– Sårbare grupper blir skadelidende gjennom boikott

Tidligere generalløytnant og nåværende president i Røde Kors, Robert Mood, sier til NRK at han mener at en idrettsboikott ikke er måten å få Qatar til å endre politikk på.

President i Røde Kors, Robert Mood, er ikke enig i at en idrett og politikk bør blandes. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Idrett bør bygge broer og bidra til forståelse og dialog også når det finnes store politiske motsetninger, sier han.

Mood viser til sin erfaring fra både FN og Røde Kors og sier at denne typen virkemidler sjelden rammer politiske ledere og andre maktpersoner.

– Faren er stor for at sårbare grupper blir skadelidende i stedet, sier han.

Han frykter også at en boikott av et stort idrettsarrangement i Qatar i verste fall kan få store geopolitiske konsekvenser.

– Midtøsten er et komplisert puslespill av aktører og interesser i mange lag, både stater og terrorgrupper. Hvis vi rokker ved balansen i dette, uten helt å vite hva vi gjør, kan det i ytterste konsekvens sette i gang kjedereaksjoner som leder til storkonflikt, sier Mood.