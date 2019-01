Fellesforbundet forferdet etter VM-besøk: – En form for moderne slaveri

– I går kveld møtte vi en del bygningsarbeidere som kunne fortelle oss at de har ikke pass, de har ikke ID-kort og de har ikke fått lønn på flere måneder. Dermed er de fanget i Qatar.

Det sier nestleder i Fellesforbundet Steinar Krogstad.

Sammen med representanter fra bygnings- og fotballforbund fra de andre nordiske landene har han denne uken møtt arbeidere som bygger fotballstadioner til Qatar-VM i 2022.

– I Norge ville vi kalt det en form for moderne slaveri, sier Krogstad om historiene til de utenlandske arbeiderne i Qatar.

Teorien på plass, men ikke praksisen

Siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010 har landet vært under massivt press som følge av sin utnyttelse av migrantarbeidere. Kafala-systemet som står sterkt i landet beror seg på at arbeidstakeren gir fra seg passet sitt, og i praksis blir arbeidsgiverens eiendel.

MODERNE SLAVERI: Slik beskriver Steinar Krogstad (i midten) forholdene til migrantarbeiderne i Qatar. Sammen med fotballpresident Terje Svendsen (t.h) og Robert R. Hansen i LO (t.v.) har han denne uken snakket med flere som har det vanskelig i VM-landet. Foto: NFF

– De reglene er endret for bygningsarbeiderne, og kafala-systemet skal visstnok være avskaffet. Det er fint i teorien. Det vi opplever er at det er nok ikke alle arbeidstakerne som opplever den samme verden som myndighetene beskriver til oss, sier Krogstad.

I september varslet Amnesty om at flere arbeidsmigranter ikke fikk lønn.

I 2016 var Krogstad på en lignende tur med de andre nordiske fotballforbundene. Selv om han beskriver forholdene som «alvorlige», mener han at det har skjedd klare forbedringer siden sist besøk.

– Det har skjedd mest rundt endringer av regelverket. Så er det nok manglende kompetanse og kapasitet til å følge opp dette.

Denne oppfatningen deler fotballpresident Terje Svendsen som også var en del av den norske delegasjonen.

– Det er åpenbare utfordringer, selv om det har skjedd positive endringer siden 2016. Reformer er innført, og en del av arbeiderne har bedre bo- og arbeidsforhold. Men utfordringene er de store forskjellene blant arbeiderne. Kapasiteten til å følge opp reformer gjenstår, og dermed også faktiske endringer, sier Svendsen til NFFs hjemmesider.

UTEN PASS: Under besøket møtte den nordiske delegasjonen rundt tretti filippinske arbeidere som manglet passet sitt. Det hadde arbeidsgiveren konfiskert. Her taler Ambet Yuson, generalsekretær i det internasjonale bygg og trearbeiderføderasjonen (BWI) til forsamlingen. Foto: Stein Krogstad / Privat

Får fortsatt ikke danne fagforeninger

Den nordiske delegasjonen har denne uken blant annet besøkt en av arbeidscampene der arbeiderne bor, og oppholder seg, når de ikke er på arbeid.

– Det er usikkert når strømmen er der, når vannet er der og så videre. På de arbeidscampene som er utenfor stadionutbyggingen er det nok litt kumligere forhold enn det vi så i dag, sier Krogstad.

Han beskriver dem som fortvilet, men samlet i fortvilelsen.

– Vi får et inntrykk av at det er et sterkt samhold mellom arbeidstakerne. Det er innsamling av mat til de som ikke har mottatt lønnen sin. Det er et samhold der de prøver å støtte hverandre.

Men dette samholdet får per januar 2019 ikke organiseres. I møte med qatarske myndigheter påpekte de nordiske landene at det var behov for arbeiderne å danne fagforeninger.

– Men så langt er de ikke villig til å gå, sier Krogstad oppgitt.