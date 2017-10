9 av 10 barn overlever blodkreften

Det viser en stor internasjonal kartlegging som Kreftregisteret har vært med på. Bare Tyskland, Østerrike og Canada kommer litt bedre ut enn Norge.

Edvard balanserer på et brett hjemme i stua. Det er slik seksåringer gjerne leker, men for Edvard er dette ingen lek. Han bygger muskler.

Edvard Kroken Foto: Privat

Blodkreften tok dem da den plutselig rammet. Nå henter han musklene tilbake.

Han løfter det ene benet for å vise at han er blitt sterkere. Han kjenner seg litt sterkere for hver dag som går.

– Det er blitt mye Kasper-medisin og gulldråper på Edvard. Eller cellegift, om du vil. Selv om han ble erklært fri for kreft etter kort tid, skal behandlingen fortsette i to år til. Vi må være helt sikre på at kreften er borte, sier moren, Marianne Nordang.

Nordisk samarbeid

Hvert år får rundt 140 norske barn under 15 år kreft. Tallet har vært stabilt lenge.

På 70-tallet døde halvparten av de kreftsyke barna. I dag overlever 8 av 10.

Tar vi for oss blodkreft - som rammer en tredel - overlever altså 9 av 10. Til sammenligning overlever rundt 6 av 10 (65 prosent av kvinnene og 60 prosent av mennene) blodkreft blant voksne.

Eva Widing i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft er ikke overrasket over tallene.

– Vi ligger i verdenstoppen fordi vi har vært flinke til å endre behandlingen i takt med nye forskningsresultater. Gjennom et nordisk samarbeid får alle blodkreftrammede barn lik behandling. Norden har vært ledende når det gjelder leukemibehandling av barn siden 80-tallet.

Store forskjeller verden over Ekspandér faktaboks Den internasjonale kartleggingen omfatter 90.000 blodkrefdtrammede barn fra 0 til 14 år i 53 land.

Studien viser at det er store forskjeller når det gjelder utsiktene for overlevelse fra land til land, selv om forskjellene er blitt mindre de siste årene.

Mens rundt 9 av 10 barn overlever i Norge, Tyskland, Østerrike og Canada, overlever rundt halvparten av barna som får blodkreft i Colombia.

80 prosent av barna som får blodkreft bor i mellom- og lavinntektsland der tilgangen på den beste behandlingen er begrenset, opplyser Kreftregisteret.

- Om 20 år er vi forhåpentlig der at ingen barn lenger dør av kreft, sier barneonkolog Inga Maria Johannsdottir (t.v.) og Eva Widing i Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft. Foto: NRK

Tåler cellegift bedre

Barn overlever kreft i større grad enn voksne fordi de tåler behandlingen for sin sykdom bedre, sier Inga Maria Johannsdottir.

Hun er barneonkolog ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet. I likhet med Widing tror hun vi kan utrydde kreft som en dødelig sykdom blant barn, kanskje allerede om 20 år. Dette takket være nye behandlingsmetoder.

Men selv om stadig flere barn overlever, er ikke de som jobber med kreft blant barn helt fornøyd. Widing, som også er styremedlem i Barnekreftforeningen, sier forskningen her hjemme har vært lavt prioritert de siste årene til fordel for store kreftformer som rammer voksne.

– Nå forsøker vi å få fortgang i forskningen igjen. Vi har nettopp utlyst 25 millioner kroner til barnekreftforskning. Håpet er at denne høsten gir oss mange gode søknader.

Varme om hjertet

I mellomtiden fortsetter Edvard å trene hjemme i stua. Mens moren forteller hvor godt familien ble tatt i mot av sykehuspersonalet da kreften rammet.

– De tok ikke bare vare på Edvard, de var der for oss alle. Edvard sa en dag at han syntes sykepleierne der var så kalde på hendene. «Det er fordi vi er så varme om hjertet», svarte en sykepleier da.